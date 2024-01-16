高端合約58頁全解密 莊人祥重申合法採購 保密期僅5年

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2024總統大選期間，民進黨總統當選人賴清德表達支持公開高端新冠疫苗採購合約，但直到選戰落幕，合約公開都不了了之。疾管署今天下午臨時舉行記者會，公開合約內容，疾管署署長莊人祥親上火線，他秀出58頁契約內容。

新冠疫情期間，高端疫苗以國產疫苗之名，獲得衛福部緊急使用授權（EUA），爭議層出不窮。尤其2021年7月，高端二期臨床試驗結果出爐後，以「免疫橋接」方式跳過三期臨床試驗，但仍闖關成功，但令人咋舌的是，早在2021年5月，衛福部就已向高端簽約洽購500萬劑，引發社會質疑政府是在護航。

疾管署說明，依據與高端公司所簽訂的採購契約與保密合約，雙方均必須對契約內容予以保密，此作法係比照國際商業慣例，各國政府與疫苗廠商簽訂疫苗採購契約時，均有簽訂保密條款，目的為明訂雙方之義務，使買賣雙方權益皆獲保障，亦為信用基礎。原約定保密期限係至合約簽署日後5年，今日為昭公信，雙方皆同意提前公開。

疾管署重申，針對各項COVID-19疫苗採購與接種計畫之推動，均秉持專業且以全民健康福祉為優先考量，一切依法行政。高端COVID-19疫苗採購案過去已受監察院、審計部及立法院的調查與質詢，已充分接受檢驗，並無不可告人之事；又檢方偵查相關案件共63案均以「查無不法」簽結，顯示政府並未規避監督或涉及任何不法情事。