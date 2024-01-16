2024明池水劇場「池中劍III-神魔之界」 4月26日起登場

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力麗馬告生態園區明池森林遊樂區位於宜蘭縣大同鄉，海拔高度約1,150至1,700公尺間，山光水色相掩映有如夢中桃源之地，素有「北橫明珠」美譽。力麗觀光將此絕美景緻注入藝術風采，打造成為「明池水劇場」，並陸續邀請國際知名藝術團隊進駐演出。十鼓擊樂團自2022年「池中劍」引發熱烈迴響，2023年跨界「滯留島舞蹈劇場」獻演「池中劍II-英雄會」廣受讚賞，2024年將穿梭界道帶來「池中劍III-神魔之界」，此次將以十鼓擊樂團的「樂」、滯留島舞蹈劇場的「柔」以及首度參與跨界力行武舘的「剛」，道盡虛無飄渺的浮世百態，穿越時空走進神魔之界一探究竟。

以永續經營為企業核心價值的力麗觀光，憑藉力麗馬告生態園區的自然環境為基礎，揉合人文藝術、表演美學與自然劇場等元素，並以明池水劇場定目劇為推廣導向。這不僅僅是將ESG融入發展策略與企業營運，更是對股東與投資大眾的實質回饋。2024年明池水劇場「池中劍III-神魔之界」6場演出，預計總營收約為新台幣2,000萬元，包括票房營收約為新台幣1,218萬元，演出期間之住房、餐飲、交通接駁及週邊營收約為新台幣800萬元。力麗觀光董事長蔡宗易表示，明池水劇場不單是力麗觀光推動永續經營的重要目標，亦是持續累積品牌效益，同時提升品牌價值，期盼讓台灣世界級的景觀被全球旅客看見，深切感受大自然的深邃純粹！

「池中劍」故事靈感引自於明池湖之筆、墨、山水概念，十鼓擊樂團如說書人般娓娓道出各方傳奇英雄事略，帶領觀眾沈浸式體驗各路俠客神魔匯聚界道的感官衝擊。創下首位同時奪下金馬獎最佳女主角與最佳女配角紀錄的「國民阿嬤」陳淑芳，於2023年首次觀賞演出後，即對融合山林景緻與表演藝術的明池水劇場讚嘆不已，並為表演者在水上舞台全心投入的專業演出深受感動。當得知2024年將推出「池中劍III-神魔之界」時，特別應邀現身以資深表演工作者的角度，現場分享現場觀賞演出時的悸動，並邀請跨界表演藝術的愛好者，於春夏之際親身走訪明池森林遊樂區，聆聽感受藝術與自然的邂逅。

2024年明池水劇場「池中劍III-神魔之界」將由十鼓擊樂團、滯留島舞蹈劇場與力行武舘，於明池湖畔帶來「聖樹之舞、神域、草薙出雲、水仙五港、東陽四神畫、斬妖記、神魔之界、海神、怛羅之戰」等九個篇章。

2024明池水劇場「池中劍III-神魔之界」演出日期：4月26日（五）、27日（六）、28日（日）及5月3日（五）、4日（六）、5日（日），時間：14:20正式開演（全場演出85分鐘），地點：力麗馬告生態園區-明池森林遊樂區，購票通路：OPENTIX兩廳院文化生活（https://www.opentix.life/event/1744193993360596993）。