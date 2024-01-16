台股重挫近200點 金管會喊免驚

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選後行情僅一天，台股就重挫近200點，外資賣超442億、跌幅相較其他亞股重。證期局副局長高晶萍16日指出，今年以來台股表現僅次於日本、新加坡，且基本面穩健，金管會將持續關注國內外政經情勢及美國利率政策對台股之影響。

高晶萍指出，1月16日亞洲主要股市普遍下跌，台股收盤指數為17346.87點，下跌199.95點，跌幅1.14％，成交值約3,082億元；同時段香港跌1.96％、韓國跌0.85％、日本跌0.69％、上海跌0.67％、新加坡跌0.31％。

但高晶萍指出，今年以來台股表現僅次日本、新加坡。據統計至2024年1月15日止，台股跌幅2.14％，相較日本漲幅7.28％、新加坡跌幅1.26％、上海跌幅2.98％、香港跌幅4.87％、韓國跌幅4.87％、深圳跌幅5.89％、美國那斯達克跌幅0.26％、美國道瓊跌幅0.26％，台股表現仍介於國際主要股市之間。

高晶萍指出，今年截至1月15日止，台股成交量約2,866億元，相較去年同期增加65.97％。信用交易的整戶擔保維持率也在173.26％，各項指標在合理範圍。

儘管今年以來至1月16日止，外資賣超台股777億元，不過，高晶萍強調，台股基本面穩健。截至2023年12月底，台股本益比為21.12，現金殖利率達3.37％（加計股票股利為3.47％），國內上市櫃公司2023年度營收約38兆元，營收雖較2022年度減少8.48％，卻仍為歷年同期第3高。

高晶萍指出，目前台股上市櫃公司基本面尚稱穩健，金管會將持續關注國內外政經情勢及美國利率政策對台股之影響。