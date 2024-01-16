《國際政治》中東失控中？伊朗精銳部隊彈洗以色列「間諜總部」

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】據官媒報導，伊朗的「伊斯蘭革命衛隊」（Islamic Revolutionary Guard Corps）宣稱已襲擊以色列在伊拉克半自治庫德斯坦（Kurdistan）地區的「間諜總部」，該伊朗精銳部隊並表示也對在敘利亞的伊斯蘭國發動攻擊。

自10月7日以色列和巴勒斯坦激進組織哈瑪斯爆發衝突以來，這場原本只限於加薩走廊的戰爭已經向外擴散，黎巴嫩、敘利亞、伊拉克和葉門支持伊朗的武裝組織都加入了這場戰爭，使戰事擴大為中東區域戰爭的風險急速升高。

伊朗革命衛隊發布聲明表示，為了回應猶太復國主義（Zionist）政權最近的暴行，造成了革命衛隊與「抵抗軸心」（Axis of Resistance）數名指揮官遭到殺害…以色列情報特務局「摩薩德」（Mossad）在伊拉克庫德斯坦地區的主要間諜總部之一已被彈道飛彈摧毀。

「抵抗軸心」是由伊朗支持的反以色列組織。伊朗是否捲入這場戰爭，被視為是這場以巴衝突是否將重創全球經濟的關鍵。

伊拉克外交部發表聲明譴責伊朗的「侵略」行動造成居民區的平民傷亡，「伊拉克政府將對這些被視為侵犯伊拉克主權和人民安全的行為採取一切法律措施，包括向聯合國安理會提出申訴」。

三名革命衛隊成員上個月在敘利亞遭到暗殺，包括一名曾在敘利亞擔任軍事顧問的高級指揮官，伊朗日前放話一定會對此展開報復。