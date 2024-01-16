再下新光人壽增資催命符 金管會：不能寄望監理寬容

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新光金經營權之爭雖已落幕，但針對新光人壽增資議題兩派大股東又掀起戰火。金管會今（16日）再對新光人壽下增資「催命符」，金管會官員強調：「新光人壽應儘速辦理增資，而不是寄望監理寬容。」

新光金名譽董事長吳東進14日受訪直指現在經營團隊不積極增資，恐讓新壽陷入惡性循環；「改革派」大股東15日聯合發布聲明，強調從未反對增資，認為吳東進「所述似是而非，混淆視聽」，直指今天新光金困境的「果」，是吳東進過去經營不善所種下的「因」，至今卻仍由全體股東、員工繼續承擔。

金管會16日再度重申兩立場：第一，新光人壽2023年上半年資本適足率（RBC）沒有達到200％，已令該公司提出增資等財業務改善計畫，2023年7月新光人壽董事會已通過會增資70億元，但到現在只完成增資15億元，將持續督促新光人壽，依照所報的財業務改善計畫辦理增資。

第二，針對新光人壽爭取「死利差互抵責任準備金」、「不動產增值利益準備金」納入RBC計算，金管會已經函覆「礙難同意」。金管會官員也強調：「新光人壽應該要儘速辦理增資，而不是寄望監理寬容。」

對於新光金董事會已決議，將尋求外部顧問，協助進行財務診斷，尋求其他自救方案。金管會表示，目前還未接到新光人壽有提出其他的監理寬容方案，對於新光金董事會決議做其他研究，尊重董事會的決議，金管會不便評論，但仍重申「應儘速對新光人壽完成增資」。