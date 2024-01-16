獨家》高雄美濃花海融入西遊記裝置藝術 4大區域美不勝收

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

高雄市美濃區花海美不勝收，每年農曆春節期間總是吸引來自全國各地遊客到當地賞花，美濃區公所今年除打造向日葵等花海外、將以農村稻草製造3米高、5米寬龍的意象，同時打造唐三藏、豬八戒等西遊記人物，模擬西遊記歷程改作「東遊記」，希望全國遊客趁春節期間東遊美濃賞花踏春。

美濃花海每年農曆春節皆吸引約6萬人次參觀，受惠2023春節假期長及民眾因新冠疫情在家悶太久，報復性旅遊潮湧現，2023年農曆春節期間湧入約30萬人潮，創下開園20年紀錄，同時為周邊粄條店、餐廳及市集首度帶來上億元商機。

美濃區公所今年欲讓賞花海人潮創下高峰，除打造向日葵等花海外，今年裝置藝術再度推陳出新，將農村稻草變身成3米高、5米長的巨龍意象，象徵龍年欣欣向「龍」的美意，為整個美濃湖畔增添濃厚的節慶氛圍。

此外，更模擬西遊記的故事情節，以冬季主題，打造出唐三藏、豬八戒等經典西遊記人物，並且融入美濃客家特色的豐富意象；例如唐山藏頭戴客家花布帽，展現客家文化精神、沙悟淨身穿藍衫，單肩著美濃147米、孫悟空的造型亦結合藍染花布，代表美濃傳統文創產業、豬八戒更是逗趣十足，雙手捧著美濃特色農特產-橙蜜香番茄，大快朵頤的模樣也令人想品嘗一口。

除了西遊記人物，同時將在美濃湖畔平台設置一座蓮花佛手，又名「願 吉祥」，希望帶給人們寧靜祥和的心靈體驗，其更具有深遠的象徵意義：蓮花，代表著清淨和純潔，在泥濘的環境中生長，卻能保持花瓣潔白無瑕，象徵著一種心靈的提升和淨化；佛手，可聯想成慈悲與庇佑，手勢向上舉起，表達對眾生的祝福，並呈現出積極的能量。結合「願 吉祥」這個名稱，希望帶給旅客美好祝福和對幸福生活的期許，在願望實現的過程中獲得吉祥與幸福。

今年花海打造28公頃4大花海區，包括在美濃夜市水圳旁的牛角灣花區、福安里中山路沿線的幸福平安花區、旗美商工前奇美花區及美濃湖的湖畔花區。

裝置藝術更首度和企業合作，開放企業認養創造，區長謝鶴琳表示，公所用心打造「東遊記」，也盼企業投入，共同為美濃花海創造新氣象，讓賞花活動增添豐富文化特色，一起留住遊客的心。