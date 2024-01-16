中華電信：電信市場不會三分天下 而是一大二中新局

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中華電信16日晚上舉辦尾牙，董事長郭水義表示，2023年台灣電信業者由五家變三家，很明顯的過去不是五分天下、未來當然也不會是三分天下，中華電信將是一大二中新局的首選品牌、龍頭業者。

2023年，台灣電信業者由五家變三家，中華電信表示，很明顯的過去不是五分天下、未來當然也不會是三分天下，中華電信將是一大二中新局的首選品牌、龍頭業者。

中華電信最大競爭利機在於，該公司擁有4G／5G主要頻段最大頻寬290MHz、5G主流頻段最大連續頻寬90MHz，且所有頻段的4G CA、5G CA、4G＋5G CA都有預先在3GPP推動標準，終端支持度高。

同時，在這些相對多的頻率資源基礎上，每個頻段都有扎實的基地台建設，可提供最大的容量，中華電信好用的頻寬才是真頻寬。

另外，在用戶規模部份，2023年中華電信行動通信用戶(含物聯網)突破1,300萬、市占率約4成；固網寬頻「速在必行」，全面升級300M、500M雙向對稱，Wi-Fi全屋通導入Wi-Fi 6E新技術；影視1.0升級2.0、3.0，建構網路影視科技平台、攜手產業建構文化黑潮生態系，壯大台灣文化內容產業。在同業整併網路過程中，中華電信在領先的基礎上持續不斷強化網路建設，中華電信強調「客戶使用優質服務是不用等的」。

2024年中華電信將實施「加薪及加發伙食津貼、勞退新制員工增加持股信託獎勵金、放寬晉升條件、研擬調升員工酬勞分派比率」等四大福利措施，並加發一次性獎金2萬元，激勵人才、共創未來。

在拓展國際市場方面，2023年中華電信國際事業群非合併營收超越百億元，國際據點除美國、亞太地區，2024年更將擴大至歐洲地區，成立歐洲子公司。

中華電信總公司年終尾牙感恩餐會16日在公司內熱鬧舉行，席開近百桌，邀請同仁、鄰近里長、轄區警消、喜憨兒基金會及各方貴賓共同參與，並寒冬送暖捐贈社福金30萬元予家扶基金會台北家扶中心。

董事長郭水義率經營團隊感謝全體同仁過去一年的努力及付出，2023年中華電信交出了漂亮的成績單，「營收、獲利，雙超標、雙成長，創六年新高」；穩固的營運基礎及堅強的財務實力，也持續獲標準普爾長期信用評等“AA”，是全球唯一獲得此最高評等的電信公司。

郭水義董事長表示，過去一年在全體員工秉持「誠信為本、客戶信賴、創新創價、承諾當責」四大價值觀，並善用「客戶夥伴、科技平台、基礎網路、組織人才」四個公司豐富資產，中華電信創造了多項電信第一、台灣第一、甚至全球第一的成績，為迎接數位轉型、永續轉型浪潮商機，建構領先的基礎。

●中華電信不只是國內電信龍頭，更是國際企業

2023年，中華電信在美國上市滿20周年，紐約證交所鐘聲再響，傳達了中華電信的成長茁壯，也見證了CHT在國際市場的被認可；而中華電信日本子公司，以及與越南Viettel合資的IDC公司也都成立滿15周年。也就在2023年，中華電信國際事業群非合併營收超越百億元。國際據點除美國、亞太地區，2024年更將擴大至歐洲地區，成立歐洲子公司，有台灣旅客、有台商的地方，就有中華電信的服務。

在衝刺業績的同時，中華電信堅定無悔投入淨零永續，積極響應國際倡議，相關積極作為獲得國際評等機構的肯定，2023年蟬聯道瓊永續世界指數，名列全球電信業第一，12項指標全球電信業最高分；MSCI評等由A提升至AA。

中華電信貫徹「科技減碳＋再生能源」兩大策略，2023年在5G及IDC業務持續成長情況下，減碳仍超越原設定目標，再生能源採購規模為電信業最大，並率先倡議承諾2030年達成生物多樣性淨正向影響(NPI)與無淨毀林(NND)。中華電信也是台灣唯一擔任IOWN全光網路國際論壇董事的企業，2023年與日本NTT簽署合作備忘錄，將以全光網路建立跨國電路，共同推動具節電效益的IOWN技術。

中華電信表示，2023年，中華電信行動網路囊括Speedtest全數四項評比冠軍，同時也榮獲Opensignal 10項冠軍，雙雙認證蟬連台灣第一。

中華電信目前是台灣唯一擁有自主衛星的業者，2023年啟動ST-2同步軌道衛星接續計畫，更進一步取得OneWeb低軌道衛星在台獨家代理，並獲數位部審核通過國內首宗低軌衛星頻率核配。結合行動、固網、海纜、衛星、Wi-Fi等多元網路資源，中華電信為客戶提供Always Broadband Connected寬頻網路服務，網路韌性與危機應變能力更獲行政院肯定，連續四年獲頒「關鍵基礎設施防護演習」首獎。

●電信市場整併，中華電信擴大領先，建構一大二中新局

秉持企業永續理念，中華電信積極打造友善、優質職場環境，實施全台首創育幼工時、設立職場互助教保服務中心等多項措施，2023榮獲幸福企業金獎，及首屆「親子天下友善家庭職場獎」肯定。

展望新的一年，中華電信將持續秉持「誠信為本、客戶信賴、創新創價、承諾當責」四大價值觀，並善用「客戶夥伴、科技平台、基礎網路、組織人才」四個公司豐富資產，邁向公司三大願景「成為以永續發展為基礎的國際標竿企業、成為數位生態系統協創者的領導品牌、成為遠遠超越兆元市值的頂尖科技企業集團。」