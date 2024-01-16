新台幣近期貶不停 央行信心喊話：匯率仍屬相對穩定

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新台幣2024開年大幅走弱、匯價跌跌不休，且近二日繼續狂貶2.63角，近期貶勢驚人且上下震盪加劇，市場擔憂匯市是否已供需失衡。中央銀行除了盤中進場調節穩匯，並對市場信心喊話，強調新台幣匯率走勢仍屬相對穩定。

央行外匯局長蔡炯民表示，去年底因市場樂觀預期美國聯準會（Fed）將於今年3月開始降息，美元指數明顯走弱，外資資金鉅額集中匯入，導致新台幣匯率大幅升值。

今年市場已逐步修正降息預期。蔡炯民說，今年以來由於紐約Fed總裁John Williams等官員淡化Fed即將降息的預期，加上近期公布的美國消費者物價指數（CPI）通膨率高於市場預期，且勞動市場仍具有韌性，帶動美元指數反彈1.55％。

蔡炯民說，去年美元跌多，但今年大家已逐步淡化Fed提早降息的預期，以前經驗來看，美元走強、殖利率反彈都對股市不利，導致國際金融市場動盪，全球股市去年底漲多，近期都有所調節，而今天多國股市均下跌。

他也提到，受前述國際美元走強影響，外資資金持續流出，今年以來新台幣對美元匯率貶值2.09％，不過，貶幅小於日圓（-3.50％）、韓元（-3.29％）及泰銖（-2.83％）；同期間新台幣匯率波動度亦小於其他主要貨幣，顯示新台幣匯率走勢仍屬相對穩定。

他強調，新台幣與其他貨幣比起來，仍是相對平穩，而央行本於職責，近期外資資金進出國內匯市頻繁，本行將持續密切注意資金進出情形，若有供需失衡情形，就會適時進場調節。