桃園今年輪到8至11樓公安申報 市府擬調整補助資格及金額

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桃園市的老舊社區每年需要定期檢修，項目繁多且費用不斐，而建築公安申報與消防安全申報又有重複的疑慮，屢遭民眾抱怨。今年輪到8至11層大樓首次公安申報，市府共編列4300萬元的修繕補助預算，將加強公共安全相關修繕補助，此外也將修訂執行辦法，合理調整補助的資格及金額。

高雄城中城大火後，各地方政府重新審視集合住宅公安申報必要性，桃園市公告規定，去年針對12至15樓的大樓、有約1160棟建物需公安申報，不合格率接近4成，今年則輪到8至11樓、有約850棟建物需要於3月前完成公安申報。

黃敬平指出，每年要檢查的項目不僅繁瑣且費用不便宜，導致公共管理基金負擔沉重，他舉例，消防維護費用每月8千元，消防申報費用每年1萬2千元，若有4台電梯，每半年申報1次，每台需要1200元，1年就要9600元，若檢查項目有所重複，就有可能被剝好幾層皮。

黃敬平還說，依法申報簽證的同時，有些項目則有重複的問題，建築物公共安全檢查申報與消防安全設備檢修申報，這2種申報的法令依據、主管機關、申報時間及專業人員資格等均不相同，但容易被民眾混淆，而申報簽證除了繳交規費給政府之外，還要另外再委託民間專業鑑定單位，對戶數不多的社區來說是不小的負擔。

都發局回應，將修訂113年度桃園市公寓大廈共用部分維護修繕補助辦法執行計畫，針對資格、金額做合理的調整。建管處長莊敬權進一步說明，今年共編列4300萬修繕補助經費，將加強公共安全相關修繕補助，目前細項仍在討論中，預計將於3月公告、4月受理、10月截止。