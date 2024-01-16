顏損家庭弱勢多 生活陷困頓 陽光基金會發起募款助度難關

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據陽光基金會統計，新開案的服務中有近5成的家庭收入不到3萬元，他們需要去支應因燒傷意外、疾病治療產生的費用和照顧人力，對這些家庭而言是沉重的負擔，為幫助經濟陷入困境的顏損弱勢家庭度過難關，陽光基金發起「顏損弱勢家庭扶助計畫-零錢捐」募款活動，募款所得將用以幫助逾400戶遭逢燒傷、或罹病而陷入困境的弱勢家庭。

如燈具安裝師傅許大哥，38歲時因口腔有異物感就醫，醫生切片判定罹患口腔癌四期，當時許大哥一雙兒女才僅3歲、4歲，今年52歲的許大哥，14年來癌症不斷復發，期間歷經7次大手術，身上盡是開刀痕跡，臉部也因多次手術致使顏面損傷明顯，僅能靠流質食物進食，說話也更加不清，但他仍不放棄對家人的承諾。

許大哥感謝陽光基金會，提供他營養品、經濟補助，幫助他在傷口和體能的恢復，也提供一個環境讓我們病友間可以互相交流、打氣，陽光不只是生活上實質幫助，心靈上也帶來很大幫助。許大哥在這漫長與疾病對抗的日子裡，為家人不放棄鍛鍊自己的身體與心靈，也獲陽光基金會表揚。

陽光基金會執行長舒靜嫻表示，為因應燒傷意外、疾病治療產生的費用和照顧人力，對這些家庭而言是非常沉重的負擔，尤其是家中經濟支柱倒下時，那更是苦不堪言，希望大家能一起來為這些家庭爭取重新站起來的機會和及時復健的時間；萊爾富行銷企劃本部處處長劉嘉銓則表示，萊爾富長期響應公益活動，愛心不落人後，自2003年起，即推動公益募集活動，從最早的門市Life-ET機台捐款，到2010年推出櫃檯零錢捐暨發票捐，希望能透過全台近1600家萊爾富門市的力量，號召全民一起到萊爾富投下零錢。

陽光基金會為扶助逾400戶顏損弱勢家庭度過難關，與萊爾富攜手籌募「顏損弱勢家庭扶助計畫」經費，邀請民眾至萊爾富門市零錢箱投下手中零錢，或在Life-ET機台進行捐款，幫助顏損弱勢家庭獲得身心重建、經濟補助、及家庭支持等服務，為顏損弱勢家庭的生活帶來希望曙光。