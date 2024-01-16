築間推動ESG「惜食捐助」年捐4,200公斤肉品 手作「愛心餐盒」助獨居長者

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歲末年終，築間（7723）餐飲集團延續去年圓滿落幕的義煮活動，今(16)日一早，由企業社會責任室總監卓素鳳率領高階主管及基層員工，參與惜食廚房「SilverGo 機車送餐」的活動，員工們逐戶親送手作愛心便當！

築間餐飲集團從2022年開始推動「惜食」觀念，與社團法人台灣基督教好牧全人關顧協會共同推動「惜食捐助」活動，目標每年每月捐出牛肉、豬肉、雞肉合計超過300公斤，2023年合計捐贈「惜食肉品」約4,200公斤，估計受益族群逼近20萬人次。

值得一提的是，築間餐飲集團對於捐贈的肉品也非常用心，特別除了嚴選適合長輩食用的軟嫩肉品外，再去除不易入口的筋及油膜，體恤長輩們食用上的便利性。

繼上月20日，築間員工前往日月潭進行「淨潭」活動、落實ESG推動之後，今日再度實踐「共學講座」初衷，透過志工服務，分類蔬食肉品、盛裝便當、分送餐食的工作，把專業轉化成實質愛心，5菜1湯1飯在新鮮保期內送達到府！

築間表示，平日一起上班的員工，今日騎上機車一同化身「外送員」，將長者便當送到府上，看見長者們臉上掛滿的喜悅，每個員工都有說不出來的感動。農曆年將至，期許社會弱勢族群也能夠被愛圍繞，透過美味餐盒守護長輩，宣導從企業本身做起。

隨著發展規模漸大，築間餐飲集團去年營收年增率32.69％，自結合併營收為57.6億元，創下歷年新高！築間董事長林楷傑表示，營收固然重要，餐飲事業的每一分獲利都來自品牌顧客，「善循環」更是集團經營不容忽視的一環。

2023年華人公益領袖論壇以「循環經濟與企業公益」為主題，希望在物質生產、消費、廢棄及再生等各階段，將廢棄物等資源化並妥善運用，強調「企業在後疫情時代，理應跳脫競爭思維，豎立產業服務社會的標竿」，其宗旨與築間餐飲集團的精神不謀而合！

林楷傑表示，築間「ESG企業社會責任室」自2020年成立以來，除了持續提升與精進集團人力發展、秉持「取之於社會、用之於社會」的觀念，長期投入社會公益、綠色餐廳、安心食品顧客滿意度等皆屬範疇，2024年預計再舉辦5場以上的「共學講座」，期待以多元形式，讓集團員工們參與、體驗，落實ESG企業永續經營。