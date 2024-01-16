打造「波音777」模擬教室 朝陽科大全台首創結合防災演練

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飛機的客艙冒煙、失壓、失火煙霧瀰漫等飛航緊急狀況，朝陽科技大學斥資1300多萬元，以除役「波音777」機身打造的「飛航情境模擬教室」都可模真演練。校長鄭道明16日表示，該教室導入飛安風險管理意識，讓學子身歷其境學習客艙實務，為全台首創結合飛航狀態情境式航空教育的特色專業教室。

鄭道明說，朝陽科大已斥資7億打造「朝陽校園航空城」，訓練機務、運務及航務專業人員，其中「飛航情境模擬教室」為全台首創結合飛航狀態情境式航空教育的專業教室，可搭配緊急模擬演練培養飛機起降的SOP教育訓練；由B777-300ER客艙串聯「機場管制塔台模擬教室」及「實習國際航空站」，成為培育航空菁英重要基地。

「航空學院每年滿招，未來會擴招！」鄭道明說，航空學院目前有航空機械系、飛行與民航人員技術系及航空運務系等3個系，航機系去年第一屆畢業生已百分之百就業；星宇航空最近到校徵才，有證照學生全錄取、薪水優渥，遠高於職場薪資。

飛行與民航技術系主任盧衍良指出，日航班機事故全部旅客都安全逃出，這就是空服組員真正價值所在。朝陽科大是第一個把正式飛機弄到校園當教室的大學， 2年前以拆解的除役「波音777」，保留機身及所有裝備，整理至恢復約9成新，共耗資1300萬元，完成最大挑戰。

盧衍良說，「飛航情境模擬教室」並搭建模擬空橋，模擬原機燈光調控及佈景，透過駕駛艙飛行模擬軟體打造窗戶即時模擬動畫、客艙緊急失壓氧氣罩、緊急逃生滑梯及斷電、火光及煙霧等模擬緊急狀況，並可選定起降機場、空域及航線。未來將進一步擴充建置駕駛艙模擬機，結合訊號與客艙影像，達成前後艙組員同步訓練教學。

學生陳楓翔表示，他印象最深刻的緊急模擬狀況是廁所起火的處理及應對，第一時間警報響起，工作人員確定現場後回報，並以滅火器初步滅火，若無法即時滅火再啟動緊急逃生。他說，「飛航情境模擬教室」是一比一復刻實際飛機，非常逼真，讓學生接受更專業訓練。