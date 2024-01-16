第38屆台灣微整形美容醫學會春季研討會圓滿落幕

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第38屆春季醫學研討會研討會日前於台大醫院國際會議中心圓滿落幕，此論壇由台灣微整形美容醫學會、台灣國際醫療暨健康產業協會、台灣延緩衰老暨細胞再生醫學會、台灣微整形紋飾美容醫學會，共同舉辦「第6屆國際醫療暨健康產業研討會」、「第13屆延緩衰老與再生醫學研討會」、「第14屆半永久美業趨勢高峰會」；並由台灣美容醫學教育學會、台灣眼整形美容重建手術醫學會、台灣海峽兩岸皮膚醫學暨醫學美容交流學會、台越生技醫療產業協會、中華民國臨床非侵襲癌治療研究學會等協辦，吸引醫美、再生、國際醫療、紋飾等相關領域醫師及從業人員與會，現場討論熱烈，大會圓滿成功。

台灣微整形美容醫學會理事長陳美齡醫師指出，消費者對醫美觀念越來越進步，目前最受民眾青睞的療程是多元且可快速恢復的新型態合併治療方案。學會去年共舉辦22場實作課程，今年將與更多學術單位及診所合作，除增加課程場次也預計安排解剖課程，同時也鼓勵醫師參加學術研討會，以實質培訓醫師各項專業技術及新知讓民眾能更安心接受多元療程。

此次研討會聚焦於「注射」、「皮膚光電」、「線雕」三大主題，由三位學會理事共同擔任執行長籌辦。常務理事兼大會執行長梁仲斌醫師規劃較困難的額頭注射及埋線課題，以深入淺出方式及操作影片讓與會者在最短時間吸收精華。他表示會持續招募優秀講師及安排實用教學環節，吸引更多醫師加入微整形美容醫學會。

執行長陳俊光醫師以「我的眼睛就是尺」勉勵進入微整形領域的年輕醫師精進技術，包括基礎知識、材料科學、結構及解剖等，深入了解不同產品及發揮材料優勢，體現微整醫師的專業領域。

執行長謝佳憲醫師則強調埋線技術在醫美領域的重要性及其對臉部改善的影響力。此技術的學習曲線相對陡峭，需進行大量練習和不斷學習，雖初學者可能會遇到挑戰，但持續練習和對技術的深入理解將有助於精進手術技巧。

由台灣微整形美容醫學會與台灣延緩衰老暨細胞再生醫學會聯合舉辦的「第13屆延緩衰老與再生醫學研討會」，議題中涵蓋體內微環境再造、腸道整建、外泌體、營養補充品及氫氣在功能醫學上的整合應用。台北醫學大學教授李崇僖表示，再生醫療法應避免政治操作對科技造成過度干擾，在法規制定中取得平衡。

「第6屆國際醫療暨健康產業研討會」則由台灣微整形美容醫學會與台灣國際醫療暨健康產業協會聯合舉辦，國際醫療場次特邀外貿協會組長曾玉淳、財團法人交大思源基金會董事郭守仁院長、秀傳醫療集團國際事務發展部長張武修教授及產業先進分享國際醫療發展及政策概況。

台灣微整形美容醫學會與台灣微整形紋飾學會聯合舉辦的「第14屆半永久美業趨勢高峰會」，主題為「顏值管理師」精修班，當日邀請國外講師展示韓國、越南、台灣半永久美容紋繡最新技術。恆昇法律事務所律師張品黎分享合法紋繡；龍宇眉藝技術總監曹惠玲則展示韓國不傷真皮層專業紋繡技術，協助古法紋眉顧客轉型轉色。韓國Cheuda學院創辦人韓正旭大師與越南紋繡大賽冠軍講軍團隊現場示範半永久技術，紋髮、紋繡可一機到位，同時也印證亞洲紋繡技術已接軌歐美並發揚光大，透過一日課程讓現場學員滿載而歸。