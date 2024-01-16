日本新千歲機場國泰航空、韓國大韓航空客機相撞 無人受傷

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【中時新聞網 栗筱雯】日本富士電視台、北海道電視台16日報導，據北海道機場消息，當地時間下午5時30分（台灣時間下午4時30分）左右，新千歲機場發生飛機碰撞事故，香港國泰航空、韓國大韓航空各有1架飛機相撞。

據日本國土交通省民航局說明，發生碰撞的地點是新千歲機場國際航班停機坪。富士新聞網引述消防單位說法報導，大韓航空機上共289名乘客與機組員，無人受傷。國泰航空航機上沒有乘客，也無人受傷。

新千歲機場今天因為大雪，共有46個航班取消。