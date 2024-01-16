上銀落實ESG 展現有機成長

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上銀科技實踐ESG是在聚焦9項聯合國永續發展目標(SDGs)下，透過公司智慧製造與傳動控制的核心能力，落實產業創新轉型、實踐綠色製造、營造多元職場、實現社會共好等永續任務，並以創新的思維和行動，實現經濟、社會和環境的良性互動，發揮全球影響力。

卓文恒獲頒國立虎尾科技大學名譽工學博士學位 2023/6/1

卓文恒董事長帶領上銀科技團隊，迎向智慧製造發展新世代，培訓機械工程人才不遺餘力，虎科大對其於高等教育機械領域的卓越貢獻表示高度肯定。

卓永財獲頒國立臺灣大學名譽工學博士學位 2023/11/15

卓永財總裁長期深耕台灣機械產業，致力精密機械關鍵零組件創新發展，建立製造高科技工業之世界領導品牌， 並積極推動產學合作及人才培育，促進台灣整體產業升級，貢獻卓越，實為楷模。

簽署加入SBTi 承諾淨零排放

上銀科技持續全球化佈局，深感全球極端氣候的衝擊，身為地球公民一分子，響應巴黎協定全球升溫限制於1.5°C內之氣候目標，上銀科技於2023年07月21日簽署承諾加入科學基礎減量目標倡議，承諾成為2050年前達成SBTi Net Zero的企業，攜手供應鏈與客戶，一起展現對於氣候變遷和自然環境保護的決心。

蟬聯四年台灣最佳國際品牌前25強

上銀的產品屬於精密設備中的關鍵零組件，一向是德國、日本所主導，雖然在耕耘品牌的過程格外艱辛，但在ESG的趨勢發展下，上銀積極響應國際2050年淨零目標，結合上下游夥伴共同實踐ESG，持續強化品牌的韌性與永續性。上銀科技蟬聯4年台灣最佳國際品牌前25強，展現Made in Taiwan的深厚實力，並以ESG為核心，攜手上下游夥伴，為環保永續的未來貢獻一份力量。

外資精選台灣100強

上銀科技從1,779家企業中脫穎而出，躋身「外資精選台灣100強」第39名，顯示上銀在「市場面」、「基本面」、「永續面」與外資法人投資喜愛度，均獲青睞。上銀在「基本面」連續三年獲利成長並提供節能、高效率、永續環保產品；在技術服務上，提供先進的創新技術，增進夥伴們的採用信心，進一步擴展市場佈局。2022年與30家客戶夥伴，攜手成立「智慧製造精進聯盟」，從關鍵零組件升級，帶動台灣工具機產業智慧化，邁向「智慧機械」新時代。

創新智造 奪金擁銀 ~HIWIN集團1993年~2024年共榮獲38項台灣精品金、銀質獎肯定~

HIWIN集團產品以精密設備中的關鍵零組件為主，經過三十多年的深耕，蓄積堅強的研發創新能量，自 1993年~2024年共有38項產品榮獲台灣精品金、銀質獎肯定，上銀科技累積13金14銀的亮眼成績，大銀微系統也獲得6金5銀的肯定。

第32屆「台灣精品獎」揭曉，大銀微系統以「TM2水冷力矩馬達」榮獲台灣精品金質獎，上銀科技以「智慧型線性滑軌i4.0GW」榮獲台灣精品銀質獎，HIWIN集團展現創新DNA奪金擁銀。

上銀科技 智慧型線性滑軌i4.0GW

具振動、溫度、智慧保養等提醒功能，透過監控設備的運行，即時掌握設備健康狀態。

大銀微系統 TM2水冷力矩馬達

採用突破性的專利封閉式冷卻流道設計，適用於高精度齒輪研磨及強力刮齒機(Power Skiving)。

深耕MIT智慧製造能量

經濟部產業發展署為強化機器人智動化系統整合領域能量，加速產業創新應用與研發，並樹立優秀學習典範激勵產業創新，提升台灣在智慧自動化領域的領先地位，特舉辦「機器人智動系統優質獎ARSI」。第三屆「機器人智動系統優質獎ARSI」上銀科技共贏得雙項大獎，包含：HIWIN潛水式高速迴轉工作台榮獲「創新應用研發類-系統整合應用組」特優獎，以及資深工程師趙士宏榮獲「傑出工程師獎」，充分展現智動化素質與創新研發能量。經濟部產業發展署設立這個獎項，如同一個創新的平台，激勵企業界研發團隊更多動力，透過良性競爭讓台灣機器人智動系統變得更加強大。

攜手臺科大 扎根創新DNA

2023年8月上銀集團與國立臺灣科技大學產學創新學院進行簽約儀式，規劃十二年長期合作，每年挹注1,000萬元經費為師生開拓更寬廣的研發進路，啟發多元前瞻性思考與研究，擴展台灣科技人才創新格局。雙方以知識交流、技術創新、人才培育等核心主題展開合作，建立系統性對話及協力機制，讓學術研究與產業發展串連，播下創新種子，強化台灣競爭力，同時呼應臺科大以「發展具科技創新與產業應用的國際化應用研究型大學」之願景。

促進台灣機器人產業發展

上銀科技為促進台灣機器人產業發展，於2020年支持台灣智慧自動化與機器人協會 (TAIROA) 成立「台灣機器人產學聯盟」， 2023年度又分別支持「高屏區機器人聯盟」及「桃竹苗區智慧製造工業機器人聯盟」成立，產官學攜手建構年輕學子的智慧自動化能力。2023年上銀與TAIROA合作，推動全國高級中等學校學生技藝競賽，新增工業類「機器手臂技術」職種，上銀無償借用機器手臂與電動夾爪到學校與競賽現場，以及選手免費培訓課程。同時提供「機器手臂技術」得獎隊伍之學校，前三名可獲得六軸機器手臂一台，第四名隊伍可獲電動夾爪一台。

ESG執行力 榮獲多項肯定

上銀科技身為地球公民的一份子，積極推動ESG，致力於公司治理政策、風險管控、環?減碳行動及社會共融…等，實踐永續發展的理念深獲各界肯定。2023年捷報連傳，上銀科技榮獲BSI「永續韌性傑出獎」、「TCSA台灣企業永續獎-台灣百大永續典範企業獎」、「TCSA台灣企業永續獎-永續報告書-第1類白金級」與勞動部「健康勞動力永續領航企業績優單位」等大獎。同時，上銀實踐聯合國永續發展目標，展現永續行動力，榮獲APSAA亞太暨台灣永續行動獎「環境永續類SDG9-銅級」以及TSAA台灣永續行動獎「社會共融類SDG4-金級」，顯示上銀科技在永續行動力的執行成果與貢獻。

捐贈電動沐浴水療系統

上銀科技關懷身心障礙弱勢團體，捐贈自行開發的「電動沐浴水療系統」給嘉義縣敏道家園，希望幫助服務對象與照護人員，為更好的照護服務盡一份心力。至目前為止，上銀已捐出三套沐浴水療設備，包括敏道家園以及2021年雲林教養院與2022年台中霧峰瑪利亞教養家園，落實於工廠所在地與當地社區共好的理念。