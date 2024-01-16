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綠續執政影響兩岸旅遊市場？ 觀光署：陸客多多益善

  • 中時即時 陳祐誠
觀光署長周永暉（右）表示，今年吸引1200萬人次外國旅客來台的目標不變，陸客則是多多益善。（陳祐誠攝）
觀光署長周永暉（右）表示，今年吸引1200萬人次外國旅客來台的目標不變，陸客則是多多益善。（陳祐誠攝）

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交通部觀光署希望今年的國際旅客回到疫情前水準，設下1200萬人次的目標，觀光署今日舉辦記者座談，署長周永暉強調目標不變，各市場都要回到疫前規模，例如日本客200萬人次，陸客則是「多多益善」，若出現缺口，則用其他表現佳的市場補上。

總統大選落幕，民進黨將再執政4年，旅遊業界不看好兩岸旅遊市場發展。周永暉未正面回應，僅說陸客來台自然是多多益善，且不能在走以前的一條龍式，而要朝優質團發展。

周永暉指出，去年底在韓國釜山成立第16個海外辦事處，今年2月1日在印度孟買設台灣觀光服務處，2月底到印尼雅加達設點、年中在法國巴黎設點，年底則到加拿大設服務處。

周永輝說，印度擁有人口紅利，印尼則有最龐大的穆斯林人口，都能發展高端旅遊，法國則是台法雙邊交流變多，是有潛力的拓展點，加拿大設點則是為了北美的西雅圖、溫哥華等點。

周永暉表示，明年台越、台日、台韓觀光高峰會都在台灣，會有許多買家聚集，對整體市場相當有信心。

觀光署強調，今年1200萬人次目標不變，各市場都要恢復到疫情前水準，若陸客出現缺口，可由表現較佳的市場補上。據統計，2019年各主要市場來台人數，大陸271.4萬人次、日本216.8萬人次、港澳175.8萬人次、南韓124.2萬人次。

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