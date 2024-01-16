高端疫苗合約提前公開 採購、保密分兩次簽原因曝

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2024總統大選期間，民進黨總統當選人賴清德表達支持公開高端新冠疫苗採購合約，但直到選戰落幕，合約公開都不了了之。疾管署今天下午臨時舉行記者會，公開合約內容，疾管署署長莊人祥親上火線，共秀出58頁契約內容，強調價格、劑量都合法，至於為何拖到選後才公布契約？莊人祥強調，2021年至今，共交涉3次，須經高端董事會同意才有辦法公開內容。

莊人祥表示，這次公開合約，是依據與高端公司所簽訂的採購契約與保密合約，雙方均必須對契約內容予以保密，此作法係比照國際商業慣例。原約定保密期限係至合約簽署日後5年，今日為昭公信，雙方皆同意提前公開。

莊人祥表示，疾管署分別在2022年11月3日、11月22日，以及2024年1月8日共三次，由疾管署主動發文高端公司，徵詢高端公司是否願意公開雙方緊急採購合約內容，前2次高端皆沒有回函，這次1月8日高端開董事會則是依照他們公司內部規定，發函衛福部並同意授權衛福部公開。

莊人祥在記者會上透過手板對媒體「導讀」合約內容。他強調，當時跟高端跟聯亞都是分二次簽約。為什麼要簽兩次？他說，主要是2021年5月28日第一次簽署採購契約時，內容是參照行政院公共工程會的契約範本，但範本的保密條款不足，未納入商業保密條款，所以在議約過程中，雙方才口頭約定應恪守保密義務。

莊人祥說，2021年6月8日高端公司提出在採購議約及履約過程中，會提供許多原物料資訊，為避免涉及國外供應商機密的原物料價格外流，才參酌國際間的COVID-19疫苗採購合約，事後增補了保密條款，強調雙方皆有保密責任，於2021年7月19日增補保密合約書，保密期限為自合約簽署日起滿5年後解除。

「保密條款不是專為高端所設」，莊人祥舉例，過去疾管署先前跟諾華採購新型H1N1流感疫苗，也是保密7年，非專門針對高端才有保密條款。

至於採購BNT跟莫德納疫苗也都有保密條款的部分，對方也沒有同意解密。