Kia模組化電動車平台於CES首度亮相 Kia Concept PV5預定25年量產

Kia在拉斯維加斯舉辦的2024消費電子展CES (Consumer Electronics Show)正式公布PBV（Platform Beyond Vehicle）未來策略，未來Kia將以全新模組化電動車平台為基準，透過「Easy Swap」滑板式平台技術，提供單一底盤滿足多元需求，重新定義人們對於空間及移動的概念。Kia展區同時展示5款PBV概念車，包括Kia Concept PV5的三種應用，以及Kia Concept PV7和Kia Concept PV1，其中PV5並預計將於2025年正式投入量產問世。

Kia於2024年消費電子展CES，首度發表根據PBV核心所打造的全新PBV模組化電動車平台。PBV代表著「Beyond Mobility」，是一項全面的移動解決方案，透過模組化更換不同車廂設計，可結合滿足不同需求、讓電動車能進一步簡化車輛結構，並且以模組化快速創造不同車款設計，並透過混合電磁及機械耦合技術即可在相同車台更換不一樣的車廂，讓相同車款可以快速變成貨車、休旅車，同時也能讓後續維修變得簡單。加上集團的整合軟體系統SDx，將徹底改變移動產業，重新定義空間的概念。Kia PBV將提供先進科技、客製化內裝設計、實現極致的自由和靈活性，為商業模式和生活方式開啟另一扇大門。

Kia總裁兼首席執行官Ho Sung Song表示：「Kia PBV代表我們超越傳統汽車概念的願景，針對特定市場和商業環境提供多元且最適合的車輛與服務，Kia PBV業務的推出將使Kia致力於提供各種客製化車型，以滿足客戶的個人需求。憑藉我們以客戶為中心的管理系統、電動車大規模生產專業知識以及快速發展的SDx策略和相關未來業務，Kia PBV將成為業務創新的推動者。我們很高興地表明，我們已做好充分準備，成為全球PBV市場的先驅。」

PBV的未來願景，是整合未來移動的生態系統，成為高度客製化的移動解決方案，將靈感變成現實的生活平台。隨著人們、PBV以及社會基礎建設無縫連結的世界出現，Kia將根據未來自動駕駛、進階空中移動(AMM)、機器人及能源網路的技術，打造一個強大的PBV生態系統，為世人打開通向全新生活方式的大門。

PBV利用「Easy Swap」滑板式平台技術，靈活應對客戶多樣需求，單一車輛底盤基礎即可滿足多樣化移動需求。在固定駕駛艙的狀況下，通過混合電磁和機械耦合技術，可以變換成多種車艙組合變化甚至延伸至「生活模式」，此技術使PBV車款在白天成為出租車，晚上成為貨運車，周末則成為個人休閒車輛使用，達到一台車滿足多種需求。PBV可針對需求調整車艙長度及載貨空間，採用「Dynamic Hybrid」動態混合和無縫焊接車身結構，以達到模組化、並可根據車輛使用目的靈活調整。活動部件則使用高強度的管狀鋼和工程聚合物所組成，較傳統車用零件減少達55%，卻不損失其剛性。PBV設計靈感源自堅固、簡單和巧妙的工具，而Kia PBV主要是確保在何地、何時或如何使用時，都能簡單而直觀地操作。

Kia副總裁兼事業發展總監Pierre-Martin Bos(左起)、總裁兼首席執行官Ho Sung Song及執行副總裁兼全球設計中心總監Karim Habib在展場合影。圖／業者提供

在確保所有車輛設計一致性同時，Kia將打造一個促進PBV之間互動的生態系統，透過所有車輛共用功能的模組化，PBV將增強其多功能性，以滿足企業和個人需求的無限可能。PBV的發展分為三個不同的階段，第一階段將推出Kia PV5，這是一款針對叫車、送貨和公用事業等主要領域進行優化的多功能電動車，具有滿足不同客戶需求的轉換能力。根據第一階段，PV5將推出各種版本，包括基本型、貨車型、高頂型和底盤駕駛型。第二階段則將完成專用 PBV 車型陣容，PBV 將發展成為基於人工智慧的行動平台，使用數據與用戶互動並確保車輛始終保持最新狀態。PBV將再推出兩款車款，其中PV7為系列中最大產品，擁有更多的內部空間以及更長的續航里程和優化的功能；而PV1則是系列中的最小產品，其靈活的車型及敏捷性，對於短距離的物流運輸最為有利，即使在狹窄的空間內也能最大限度地減少轉彎半徑。並利用機櫃和框架系統來增強基於模組化概念的車輛之間的交互和連接。第三階段，Kia PBV將透過與未來的移動生態系統集成，發展成為高度可自訂的客製化移動解決方案。

針對第一階段，Kia業已計畫在韓國設立PBV專屬生產工廠，以應付不同客戶的各種需求，預計於2025年開始量產，預估年產量可達15萬輛。Kia全球設計執行副總裁Karim Habib表示，「Kia PBV將開啟一個無縫的日常商務和生活方式解決方案的新時代。我們希望讓客戶的生活更輕鬆、更美好，無論他們是否移動中，通過徹底的模組化提供卓越的靈活性和客製化的服務，滿足多元的需求。」