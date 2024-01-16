永豐銀打造永續生態圈 合作光電裝置容量逾1.5座核電廠

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永豐銀行攜手企業夥伴合力打造永續生態圈，以領航產業發展、業務創新及綠色營運共三大面向，締造亮眼成績；永豐銀行表示，旗下致力推動綠色金融，截至去（2023）年底，太陽光電廠融資餘額市占約3成，累計裝置容量逾3.4GW（Gigawatt；百萬瓩）、等同超越1.5座核能發電廠，展現綠色行動力、實踐淨零排放。

永豐銀行表示，已連續三年主辦規模突破新台幣百億元光電聯貸，以及統籌主辦太陽光電及儲能合一聯貸案，同時，自2021年起，陸續統籌主辦9筆漁電共生型聯貸、累計金額已逾500億元且裝置容量達930 MW（Megawatt；百萬瓦），案件數、金額及裝置容量皆為全台第一，並首度跨足小水力電站融資，以豐富經驗協助企業取得多元化電力供應。

自前（2022）年起，永豐銀行攜手售電業者導入信託管理機制，提升中、小型業者購、售綠電的交易安全性；永豐銀行表示，迄今已與11家售電業者合作。此外，首推綠建築永續連結貸款及美元綠色存款，鼓勵企業夥伴及自然人客戶響應減碳；連續二年舉辦「綠色行動力」論壇，聚焦綠電市場自由化及企業淨零轉型趨勢，同步分享盤查與查證、能源管理及減碳等趨勢，攜手企業邁步轉型。

積極實踐綠色營運，永豐銀行則推動綠色分行以推展「無紙化綠色金融櫃台」，於全臺各分行提供約130項臨櫃交易電子化，也鼓勵客戶綁定LINE官方帳號，啟動綠生活、完成任務可獲點數回饋。

永豐銀行表示，積極推動綠色金融屢獲肯定；去年榮獲經濟部能源連續8年頒發「優良太陽光電系統光鐸獎－優良金融服務獎」、中小企業信用保證基金頒發「促進政策推動獎」及財團法人金融聯合徵信中心頒發首屆《特別貢獻獎－永續融資》等肯定。詳細資訊請連結永豐銀行官方網站查詢。