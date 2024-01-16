草草戲劇節「做十六」 春天開跑

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行之有年的「草草戲劇節」，今年邁入第16屆，除了有阮劇團藝術總監汪兆謙，還有平凡製作創意總監黃銘彰加入，以雙策展人形式，攜手嘉義在地團隊，打造充滿文化能量的青年實驗場，3月中旬開跑。

如果將「草草戲劇節」比擬為人，16歲如同台灣民間成年禮「做十六歲」習俗，因此主題為「當青春」，回應每個人都曾有過，既徬徨又懷抱無限憧憬的年歲。黃銘彰表示，希望可以呈現「當青春」的複雜性，有成長與迷惘，甜蜜、痛苦與疼痛，狂與平凡，讓這個源於在地的文化嘉年華，可以接觸到更多人，成為大家認識戲劇、喜歡嘉義的原因。

今年「草草戲劇節」全區以整體策展出發，將有散落園區的裝置藝術，讓民眾互動，同時也有定時定點的走繩演出，更增設夜間時段，從日出到日落，有著各式各樣的戲劇演出和活動，新增的演藝廳和實驗劇場的售票演出，提供多元化的戲劇體驗，將有「余品潔、翁怡欣《小雪》」、「余品潔X神祕嘉賓」、「《相遇的五個階段Remix》顧軒 feat. UG」、「林陸傑《年少時光》ft.吳明倫《十殿》」等特別企劃。

汪兆謙表示，「草草戲劇節」2009年誕生時，正好是嘉義縣表演藝術中心啟用，匯聚了在地戲劇社團的青少年。經過16年的演變，已成為地方上兼具「藝術專業」與「在地草根性」的品牌節慶。今年除了以嘉義縣表演藝術中心為主場館，增加演藝廳與實驗劇場的戲劇演出外，更結合園區獨有的自然人文景觀，策劃戶外的在地街頭展演、書展、市集與裝置藝術等。希望將這股能量也擴散至民雄街區，多個衛星展區同步呼應，展現了在地文化的豐富能量。