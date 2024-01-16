《資服股》搶攻AI應用商機 邁達特增持德鴻科技至4成

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【時報記者張漢綺台北報導】為積極搶攻AI智能服務應用商機，邁達特(6112)近日增加對德鴻科技(6910)的持股比例，從原本的20.96%提升至40.15%，邁達特表示，德鴻科技在AI智能服務應用領域深耕已久，未來成長潛力龐大。

德鴻科技主要服務內容為人工智慧智能質檢、企業數位轉型服務以及代理海外雲端服務大廠Genesys系統，具軟體研發、系統架構整合技術及維運經驗，其市場優勢為產品相容性高，能配合不同雲端平台使用。

根據研調機構Statista的數據顯示，2028年全球AI市場規模將達1075億美金，其中語音辨識市場規模預計為271億美金，占比25%。

邁達特董事長李昌鴻表示，雲端客服中心是一種部署在雲端客服解決方案的軟體即服務(SaaS)，具高度靈活性，企業可以匯總客戶數據和先前查詢的歷史，提供客戶更個性化的服務，有效解決客戶問題，而透過AI智能服務及數據分析，將使客服中心價值轉型。

展望今年，邁達特將全力衝刺AI與雲端變現期，持續瞄準 IT/OT/Cloud/AI 整合的數位轉型大勢，領軍旗下雲端服務商「聚上雲」、企業核心應用專家「逐鹿數位」、ERP 導入及維護服務商「前進國際」、專精AI大數據顧問服務的「典通」，共創綿密的整合通路與產業生態系，滿足企業數位轉型的多構面需求，亦為股東帶來持續性利多。