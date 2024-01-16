永豐金證券推股票借貸 人數爆增近5倍

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年關資金週轉，可以不必賣股變現。永豐金證券推動「不限用途款項借貸」，以線上快速申辦、滿足短期資金需求、提升投資組合彈性，三大亮點獲投資人青睞， 2023年股票借貸人數大幅成長爆增近5倍，借貸餘額超過130億。農曆年關是傳統資金運用旺季，有持股的投資人可以靈活運用，以天計息，不必再忍痛賣股。

永豐金證券2023年不限用途款項借貸數位服務升級，與前一年度2022全年相比借貸人數成長491％，借貸餘額超過130億，成長352％，根據客戶滿意度調查，線上申辦借貸開戶滿意度達97％，突顯投資人對線上申辦便捷性的高度肯定。借貸標的前三名依序為鴻海、台積電、聯發科，資金用途前三名為證券交易、其他投資理財、資金週轉。

有別於傳統股票借貸服務模式，永豐金證券以數位優化展現三大服務優勢：第一，線上快速申辦，免開辦費，享受最佳借貸體驗。有資金需求的投資人隨時線上申辦，3分鐘即可輕鬆完成，最低申辦金額1萬元起，最高可申請500萬元，免動用手續費，以天計息，隨借隨還彈性因應資金需求。

第二，應對短期資金需求，不錯失投資良機。永豐金證券表示，股票借貸可在短時間內獲得所需資金，確保不因資金不足而忍痛賣股籌措資金，無論是投資機會或因應緊急資金需求，都能為投資人提供迅速的資金周轉調度。

第三，多元化資金運用，提升投資組合彈性。永豐金證券指出，股票借貸不僅是解決短期資金需求的工具，更提供多元化運用方式，投資人能夠將借來的資金投向各種投資項目，提升整體投資組合的彈性，多元投資運用佈局，有助於降低投資組合風險，擴大投資收益機會。

永豐金證券表示，有年關資金需求的投資人可以靈活運用股票借貸，在領到年終獎金前，不用擔心猶豫忍痛賣股變現，申辦股票借貸以持股作為擔保品，不需賣出即可向永豐金證券貸款，輕鬆週轉資金，實現財富最大化，迎接龍年財源滾滾來。