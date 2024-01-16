竹市候用校長甄選 成績計算簡章與成績單竟然不一樣

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新竹市近日舉辦112學年度國中小學候用校長甄選考試，然而市議員林盈徹接獲陳情，今年度的候用校長甄選，成績計算方式簡章與成績單竟然不一樣，認為應重啟甄選程序並清楚回覆應考人的質疑；對此，市府教育處表示，收到考生反應後，已立即查核，錄取名單未受影響。

市議員林盈徹指出，今天中午他接到陳情，今年度的候用校長甄選，依照簡章「甄選規定」上成績計算方式為積分占30％、筆試占40％、口試占30％，但成績單計算方式卻是積分30％、筆試30％、口試40％，他認為應重啟甄選程序，清楚回覆應考人的質疑。

林盈徹說，依照程序，甄選考試發生爭議應該召開甄選委員會討論後續處理方式，而教育處竟然毫無作為，漠視應考人權益，他也質疑，為什麼最後考試成績的計算方式會不一樣，教育處冷處理，難道是黑箱作業為了特定人士量身訂做？中間有沒有利益輸送問題？政風室是否要介入？

對此，市府表示，在今年1月舉辦的新竹市中小學校長候用人員甄選，有關錄取人數依照簡章的規定，視報名人數多寡由候用人員甄選委員會決定錄取人數。市府教育處嚴正澄清，絕無內定一事。

另，關於成績計算的部分，教育處在收到考生的反應後，立即進行了查核和核對，經查核後錄取人員名單未受影響。未來在各項人員甄選，堅守公平、公正和公開的程序，為新竹市之優秀人才之遴選，繼續努力。