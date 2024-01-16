禮坊攜手新銳設計師 跨界打造春節生肖瓷器禮盒

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2024年龍年春節宏亞食品推出多達30款春節禮盒，集結旗下各經典品牌暢銷餅乾糖果與話題新品，其中禮坊禮盒融合台灣本土特色，結合精緻美味的法式糕點，期為新春帶來視覺和味覺雙饗宴。

總統府賀年卡御用設計師顏伯駿操刀

禮坊領先業界首度與國內知名視覺藝術家－顏伯駿，打造多款別出心裁且富含寓意的新春瓷器禮盒，其中的「畫龍點金瓷器禮盒」，以喜氣洋洋大紅色祥龍造型，兼以台灣原生草藥花卉綴飾並於龍眼點上純金，為龍年帶來吉祥福氣及療癒身心的祝福，此款「好運蛋生瓷器聚寶盆」以幼龍破蛋而出象徵新年新希望的到來，以純金的金幣與家燕圖騰祈願龍年萬事祥和富裕。

龍年開運禮盒首選 「畫龍點金瓷器禮盒」

禮坊表示「畫龍點金瓷器禮盒」與「好運蛋生瓷器聚寶盆」委由當代新銳設計才子顏伯駿精心打造，顏伯駿獲得國內外無數視覺藝術大獎的肯定，更是蔡依林與梁靜茹等歌壇天后專輯設計的神來之手，近期更成為總統府新春賀年卡指定設計師，2024年首次與禮坊合作龍年春節禮盒，將視覺藝術透過瓷器及禮盒包裝設計深化於日常生活，充分展現了新春的生命力與豐沛能量。

特選台南在地窯燒龍眼乾 傳遞幸福祈福好願

為呼應龍年到來，禮坊特地嚴選台南小農窯燒龍眼乾，打造法式糕點與台灣在地食材完美結合的代表作「龍眼葛蕾特」，並以台灣水果為禮盒主軸設計，方格線條搭配燙金，充分展現在地特色。同時也攜手在地美術新血打造吸睛度100%且洋溢吉祥寓意的「好願天燈年糖禮盒」，為年關時節禮尚往來的新年習俗，增添更多話題。

深耕台灣食品市場數十年有成的宏亞食品，在經典巧克力與餅乾的研製創新上精準掌握在地大眾的味蕾喜好，今年更攜手日本超療癒的「貓福珊迪 mofusand」共三款限定主題禮盒，可愛貓咪插畫搭配收納包、撲克牌、疊疊樂各別限定好禮，年節假期不只讓親朋好友們齊聚一堂，更增添遊樂互動的愉快氣氛。除此77也將品牌經典:新貴派、巧菲斯、蜜蘭諾組成77皇家春禧禮盒，六款不同風味讓全家大小可以一盒享用到豐富多樣經典餅乾，並有多達22款禮盒提供年節送禮。