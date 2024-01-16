全台首家刷卡免輸OTP！兆豐銀行推生物辨識驗證

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農曆春節即將到來，詐騙集團看準民眾龐大網購需求，開始頻繁發送釣魚簡訊，民眾一旦疏於防範，誤將信用卡或銀行帳戶資料於釣魚網站輸入，容易被盜刷得逞，蒙受金錢損失。為提升持卡人線上刷卡安全，兆豐銀行推出最新信用卡線上交易解決方案，引進最新的金融FIDO生物辨識技術，保障兆豐卡友在網路上交易的安全，確保每一筆交易的真實性，大幅降低盜刷風險。

以往信用卡線上交易驗證時，需輸入一次性OTP動態密碼進行驗證，不僅需要時常切換手機螢幕畫面來輸入密碼，還有可能在密碼傳送或輸入的過程中，遭詐騙集團攔截或竊取。若持卡人在國外，更常因種種因素無法收到OTP動態密碼，以致線上交易無法完成，造成諸多不便。

為解決上述二項痛點，兆豐銀行與聯合信用卡處理中心攜手合作，在信用卡3D驗證系統中，除了現有的OTP驗證方式外，新增「兆豐身分認證App」金融FIDO之驗證方式，兆豐卡友於線上刷卡交易時，系統將立即發送「兆豐身分認證App」推播通知至綁定裝置，卡友點選推播後，憑人臉或指紋驗證成功，即可迅速完成交易，不僅免輸入動態驗證碼，更能省下層層跳轉的不便，即便人在國外網購刷卡也沒問題，輕鬆達到快速、安全又便利的宗旨。

為鼓勵用戶體驗金融FIDO快速、流暢的線上刷卡交易方式，即日起至2024年3月31日止，兆豐銀行特別舉辦金融FIDO推廣活動，民眾只要持兆豐金融卡完成金融FIDO註冊且成功綁定行動裝置者，即贈送LINE POINTS 50點(限量10,000名，額滿為止)。