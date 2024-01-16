柯愫吟轉戰宏匯廣場 規劃三年打造新北新社交舞台

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

百貨業女將柯愫吟自京站退休轉戰新莊宏匯廣場，大刀闊斧要做獨立新商圈，規劃三年打造新北新社交舞台；柯愫吟16日指出，今年首波改裝放在超市餐飲，其中6月導入270坪日本超市LOPIA，並強化大型餐廳與在地連結的兒童區等。以2023年業績41億元，今年目標上看48-50億，三年挑戰70億元。

宏匯去年在疫後改裝約70家櫃位、50家包括海底撈、麥漢堡、UNIQLO等品牌進駐下，改裝效益顯現，帶動全年業績達41億元、年增33％，2024年將持續透過改裝引進新品牌，包括大型餐廳、LOPIA超市等，並與在地連結新闢兒童區，打造新北新生活重心，為了讓宏匯廣場成為在地家庭生活重心，並以宏匯董事長許崑泰名義提供新莊、三重、蘆州、五股、泰山、板橋等地區約70間小學，提供百萬獎學金，讓小朋友可以憑獎狀到店兌換電子禮券，進一步回饋鄉里。

柯愫吟強調，宏匯廣場為3萬坪大型賣場，主力客群鎖定新莊、三重、蘆州、五股、泰山等五區逾150萬人次，以去年入店客人次達656萬人，自成獨立商圈沒問題，但發現人潮多數集中假日，且一日業績白天與晚上差距達三成，更需求強化餐飲32％-42％，提供白天商務客更多需求，且因應在地小家庭，循日式社區賣場提供兒童寫作課業空間，以延長家長留店時間拉長，並引進日本超市LOPIA提供精緻熟食銷售，讓宏匯廣場成為在地社交中心。