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期貨最新報價 1／16期交所夜盤行情

期貨示意圖。圖／Freepik
期貨示意圖。圖／Freepik

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01/16(二)盤後時段主要期貨收盤價格一覽：(僅供參考)

1.盤後時段臺指期014今天18時09分(較開盤參考價) 下跌38.00點，為17,295點。

2.盤後時段電子期014今天18時09分(較開盤參考價) 下跌3.10點，為865.00點。

3.盤後時段小電子期014今天18時10分(較開盤參考價) 下跌3.20點，為864.90點。

4.盤後時半導體30期貨014今天15時42分(較開盤參考價) 下跌1.00點，為4,901點。

5.盤後時段元大台灣50ETF期貨014今天18時08分(較開盤參考價) 下跌0.15點，為128.30點。

6.盤後時段美國道瓊期貨034今天18時13分(較開盤參考價) 下跌71.00點，為37,588點。

7.盤後時段美國標普500期034今天17時54分(較開盤參考價) 下跌6.50點，為4,792點。

8.盤後時段美國那斯達克100期貨034今天18時15分(較開盤參考價) 下跌43.00點，為16,842點。

9.盤後時段美國費城半導體期貨034今天18時15分(較開盤參考價) 下跌12.00點，為4,054點。

10.盤後時段富時100指數期貨034今天18時00分(較開盤參考價) 下跌14.00點，為7,555點。

11.盤後時臺幣黃金期貨024 結算在7,835.5，（今日無成交）。

12.盤後時布蘭特原油期貨034 結算在2,492.50，（今日無成交）。

資料來源：台灣期貨交易所

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