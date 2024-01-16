期貨最新報價 1／16期交所夜盤行情

01/16(二)盤後時段主要期貨收盤價格一覽：(僅供參考)
1.盤後時段臺指期014今天18時09分(較開盤參考價) 下跌38.00點，為17,295點。
2.盤後時段電子期014今天18時09分(較開盤參考價) 下跌3.10點，為865.00點。
3.盤後時段小電子期014今天18時10分(較開盤參考價) 下跌3.20點，為864.90點。
4.盤後時半導體30期貨014今天15時42分(較開盤參考價) 下跌1.00點，為4,901點。
5.盤後時段元大台灣50ETF期貨014今天18時08分(較開盤參考價) 下跌0.15點，為128.30點。
6.盤後時段美國道瓊期貨034今天18時13分(較開盤參考價) 下跌71.00點，為37,588點。
7.盤後時段美國標普500期034今天17時54分(較開盤參考價) 下跌6.50點，為4,792點。
8.盤後時段美國那斯達克100期貨034今天18時15分(較開盤參考價) 下跌43.00點，為16,842點。
9.盤後時段美國費城半導體期貨034今天18時15分(較開盤參考價) 下跌12.00點，為4,054點。
10.盤後時段富時100指數期貨034今天18時00分(較開盤參考價) 下跌14.00點，為7,555點。
11.盤後時臺幣黃金期貨024 結算在7,835.5，（今日無成交）。
12.盤後時布蘭特原油期貨034 結算在2,492.50，（今日無成交）。
資料來源：台灣期貨交易所