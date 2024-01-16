酸爆另外兩家 中華電嗆聲：市場將是一大二中新局

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中華電信總公司年終尾牙感恩餐會今（16）日在公司內熱鬧舉行，對於電信市場整併後的新格局，中華電信首度「嗆聲」，暗酸台灣大、遠傳開嗆，表示台灣電信業者由五家變三家，很明顯的過去不是五分天下、未來當然也不會是三分天下，中華電信將是一大二中新局的首選品牌、龍頭業者，在同業整併網路過程中，中華電信在領先的基礎上持續不斷強化網路建設，客戶使用優質服務是不用等的。

中華電信董事長郭水義表示，過去一年在全體員工秉持「誠信為本、客戶信賴、創新創價、承諾當責」四大價值觀，並善用「客戶夥伴、科技平台、基礎網路、組織人才」四個公司豐富資產，中華電信創造了多項電信第一、台灣第一、甚至全球第一的成績，為迎接數位轉型、永續轉型浪潮商機，建構領先的基礎。

2023年，中華電信在美國上市滿20周年，紐約證交所鐘聲再響，傳達了中華電信的成長茁壯，也見證了CHT在國際市場的被認可；而中華電信日本子公司，以及與越南Viettel合資的IDC公司也都成立滿15周年。也就在2023年，中華電信國際事業群非合併營收超越百億。國際據點除美國、亞太地區，2024年更將擴大至歐洲地區，成立歐洲子公司，有台灣旅客、有台商的地方，就有中華電信的服務。

2023年，中華電信行動網路囊括Speedtest全數四項評比冠軍，同時也榮獲Opensignal 10項冠軍，雙雙認證蟬連台灣第一。身為台灣唯一擁有自主衛星的業者，中華電信2023年啟動ST-2同步軌道衛星接續計畫，更進一步取得OneWeb低軌道衛星在台獨家代理，並獲數位部審核通過國內首宗低軌衛星頻率核配。結合行動、固網、海纜、衛星、Wi-Fi等多元網路資源，中華電信為客戶提供Always Broadband Connected寬頻網路服務，網路韌性與危機應變能力更獲行政院肯定，連續四年獲頒「關鍵基礎設施防護演習」首獎。

中華電信擁有4G／5G主要頻段最大頻寬290MHz、5G主流頻段最大連續頻寬90MHz，且所有頻段的4G CA、5G CA、4G＋5G CA都有預先在3GPP推動標準，終端支持度高。同時，在這些相對多的頻率資源基礎上，每個頻段都有扎實的基地台建設，可提供最大的容量，中華電信好用的頻寬才是真頻寬。

2023年，中華電信行動通信用戶(含物聯網)突破1,300萬、市占率約4成；固網寬頻「速在必行」，全面升級300M、500M雙向對稱，Wi-Fi全屋通導入Wi-Fi 6E新技術；影視1.0升級2.0、3.0，建構網路影視科技平台、攜手產業建構文化黑潮生態系，壯大台灣文化內容產業。在同業整併網路過程中，中華電信在領先的基礎上持續不斷強化網路建設，用心、真心看重我們的客戶，中華電信的客戶使用優質服務是不用等的。