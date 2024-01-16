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丞舞製作「只要跳舞」春季巡演征服歐陸

  • 中時即時 李欣恬
丞舞製作開啟2024春季歐洲巡演，日前在法國瑟納劇院演出舞作《Alice》。（Chao Sheng Ho攝，文化部提供／李欣恬台北傳真）
丞舞製作開啟2024春季歐洲巡演，日前在法國瑟納劇院演出舞作《Alice》。（Chao Sheng Ho攝，文化部提供／李欣恬台北傳真）

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由編舞家蔡博丞於2014年創辦的「丞舞製作」，今年迎向10周年，新年初始即在歐洲開起春季巡演之路。在文化部駐法國台灣文化中心的支持下，舞團日前在法國國立瑟納劇院（Théâtre-Sénart）演出作品《Alice》，為大巴黎區賽納-馬恩省「只要跳舞」（Tant qu’on danse）藝術節擔綱開幕，兩場票券皆銷售一空，超過1600名觀眾參與，演後歡呼喝采聲不斷，並獲專業人士好評。

駐法國台灣文化中心主任胡晴舫表示，丞舞恰好展現台灣文化的美好及多元，編舞家蔡博丞的創作形式新穎，結合古老文明及新亞洲美學，綻放出獨特的光芒，讓歐洲驚艷，使台灣驕傲。

巴文中心與藝術節主辦方在演出首日亦舉辦酒會，邀請法國及國際藝文人士，以及駐法大使吳志中出席，與舞團成員交流並致意。包含瑟納劇院總監辛普森史密斯（Caroline Simpson Smith）、飛翔藝文園區（L’Envolée Val-Briard）總監提希（Christophe Thiry）、盧森堡劇院總監歐諾瑞（Solène Honoré）、塞納-馬恩省議會文化暨資產副議長莫歐（Véronique Veau）、大巴黎南部地區（Grand Paris Sud）主席畢松（Michel Bisson）及文化副主席雷多瑞（René Réthoré）等，雷多瑞並盛讚丞舞製作藝術總監蔡博丞是當前國際最受矚目的新銳編舞家。

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