郭水義：中華電市值逾9,300億 2023營收占國內電信營收45％

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中華電信16日晚上舉辦年終尾牙，董事長郭水義率所有一級主管感謝員工一年來的辛苦。郭水義表示，中華電信2023年營收占國內整體電信營收45％，最新市值9,300億元，一家的市值遠比其它兩家還要大，表示給予股東的權益也最大。

總經理林昭陽則以「領導給方向 組織給力量」，強調中華電信在郭水義的領軍下，市值絕對可以上兆元。

郭水義說，中華電信邁向27年，近六年來營收獲利創新高，中華電信將先處理「薪情」，2024年將實施「加薪及加發伙食津貼、勞退新制員工增加持股信託獎勵金、放寬晉升條件、研擬調升員工酬勞分派比率」等四大福利措施，並加發一次性獎金2萬元，激勵人才，

中華電信行動通訊090門號數1,122萬戶、行動用戶國內電信業第一，040物聯網門號數192萬，合計行動總門號數1,314萬戶。

5G門號也是台灣唯一一家超過300萬戶，加上440萬寬頻上網用戶占國內總用戶占比6成。

郭水義說，中華電5G服務不必等，早就準備好了，中華電信未來將「beyond中華電信」，並且將業務推廣到全世界，擴大國際布局，目前已在在美國及日本設分公司，接下來要到歐洲，策略委員會16日亦正式通過設立歐洲子公司。

另外，中華電是唯一參加NTT主導的IOWN組織，中華電信第一時間加入，未來中華電將積極參與電信國際組織 ，並會把IOWN發展，在2025年大阪城市展進行推展。

板橋IDC機房近來擴大數千櫃，目前板橋IDC是亞太市場最高等級IDC中心，行動網路亦拿到兩家國際級認證的雙料冠軍。

另外，中華電信已與OneWeb簽獨家代理權，提供政府及企業客戶更好的服務，郭水義強調，中華電信過去四年來積極建設，成為國家基礎建設最佳後盾。

郭水義強調，中華電信5G主流頻寬馬上用得到最實在，中華電擁有頻譜及頻寬如同基地，中華電信基地面積夠大而且紮紮實實的建設。