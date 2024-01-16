「名家揮毫送春聯」1／20下午2點台北圓山飯店大廳展開

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圓山大飯店與中華民國書學會連續10年共同舉辦「名家揮毫送春聯」活動，受到廣大民眾的好評及歡迎，也成為全民共同迎接農曆春節、最具年節氛圍的重要傳統。

今年「甲辰迎新春聯揮毫大會」訂於1月20日下午2點至4點在台北圓山大飯店1樓大廳舉行，民眾不但可以近距離欣賞書法名家張炳煌教授與超過50位書法家們現場揮毫，還能免費索取書法家親手書寫及內政部所發送的春聯，數量有限，送完為止。

內政部為推廣書法文化並鼓勵書寫，推行全民春聯揮毫活動已有三十餘年，藉由親筆書寫春聯，不僅成功營造年節的文化氣氛，更能提升傳統書法在年節習俗的生活藝術。

台北圓山「名家揮毫送春聯」活動，開場首先安排聲樂家簡文秀老師及戲曲家演出，接續邀請內政部政務次長花敬群、淡江大學董事長張家宜、穩茂半導體董事長陳進財、億光文教基金會董事長簡文秀、台南市議會秘書長徐健麟、墨秀書會會長渡邊光章、圓山大飯店總經理郭啟炫、台灣國際書法聯盟會長陳嘉子、中華民國書學會副會長嚴建忠及淡江大學張炳煌教授等10位貴賓共同擔任開筆官，每人分別書寫一字-「春到萬家福‧龍騰四海安」，象徵甲辰年鴻圖大展，健康快樂，幸福圓滿。

開筆儀式後，淡江大學將展現最新科技空靈揮毫及AI作品布局系統，同時60位書法家們現場揮毫寫春聯，傳遞歡欣迎新春的熱鬧氣氛；當日下午3：30於圓山大飯店1樓大廳入口處，開放自由索取書法名家張炳煌教授親自書寫及內政部印贈之限量春聯，包括成套對聯與單張的春、福和滿等吉祥字。歡迎民眾踴躍參與，提前感受龍年的圓滿喜慶。