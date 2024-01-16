桃園百貨春節優惠 福袋抽iPhone15、人氣店進駐再祭滿千送百

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春節腳步接近，百貨相關檔期活動陸續開跑，由於今年春節連假僅7天，相比去年少3天，業者普遍保守預估業績持平或力拚增長1成，不過今年寒假較長，加上旅行社分析機票、訂房成本上漲，團費漲幅平均約30％，因此留在台灣過年的學生、年輕客群自然成為目標，當地百貨商場順勢將主力放在青世代喜愛的人氣店及美食上。

Global Mall去年8家實體店整體業績較2022年成長近20％，表現優異，今年春節檔期力拚較去年再成長10％。桃園雙店A8、A19店「龍轉好運」18日至2月25日展開，好康包括刷Global Mall聯名卡綁定GMpay消費滿3000元，最高送500元加300點，回饋率高達19％；另A19店快閃進駐潤米roomy米饅頭、貝果專門店，館內大戶屋也推限定「豪華雙人特惠套餐」適合嘗鮮。新年也邀民眾買福袋試手氣，內含多項居家用品如平底鍋等，同時雙店再加碼抽iPhone15等。

台茂購物中心「歲末年終購物節」即起到2月4日開打，預期1月加2月業績成長超過6％，優惠包括全館滿千送百、秋冬服飾5折起，24日起也在B2樓微笑劇場開辦「迎春年節美食匯」，包含現做美食實演區、人氣伴手禮等品項，像是「杦月初。植感食光」的蘿蔔糕、「暖心時刻」造型雞蛋糕、在地美食「阿仁牛軋餅」等均可品嘗，還有首登場的泰國美食區，美味芒果乾等適合提早前來採買年貨。

大江購物中心18日至2月9日舉辦「超強龍好禮」消費滿額贈電子現金券活動，首五日聯名卡卡友消費滿999元送200元，回饋超過20％；另全館指定店櫃當日累計消費滿5千贈350元。美食好康包括瓦城、時時香即起至2月29日推尾牙春酒專案，可依人數需求點購套餐，還可抽紅包，大獎為價值破20萬元的「七星帆船飯店杜拜雙人遊」。農曆年前也有新櫃包括D＋AF、ROBINMAY等進駐吸引年輕客層。

統領廣場2月1日至2月29日推「大NOW龍宮」活動，除了滿千送百好康、單筆滿1萬元送龍年金幣抽獎券，以及累計消費滿5000送LAKING摺疊收納箱等，至餐廳消費還加碼送零售券，讓館內餐廳訂位數已達9成滿；初一至初三也有祥獅獻瑞活動及領取「龍年平安米」好康。