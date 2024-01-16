台電去年虧1,985億 曾文生：電價仍以物價穩定為考量

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台電16日舉行年終記者會，經濟部次長、台電代理董事長曾文生表示，台電2023全年虧損雖然比原本預期的2,000億元少，但仍有1,985億元，累計虧損約3820億元。對於是否會影響電價，他強調，會整理相關成本資訊交由電價審議會決定，由於台電扮演物價的消波塊，「委員會以維持物價為主要考量」，因此今年也會爭取歲計賸餘來補貼支持。

曾文生公布台電2023年營運狀況，台電去年總售電量為2,330億度，與2022年相比下降1.6％，主要是因為工業用戶用電下降，民生、商業用電增加，而去年日尖峰負載為3,960萬瓩，較2022年4,074萬瓩低；在財務部分，2022年虧損約2,265億元，2023年加計政府補貼500億元，目前初估虧損約1,985億元，加上過去的電價平穩基金撥補，累計虧損來到3,820億元。

外界關心選後是否就會開始調整電費，曾文生強調，2022、2023年調整費率時，以建立電價結構跟邏輯思考，核心目標是控制國內物價水準，也就是讓民生500度以下不調、500度以上用電大戶付費；工業用電則參考競爭國家的電費，教育事業以及特殊產業情況則是以緩漲或凍漲作為配套，「接下來的框架也不會有太大的調整」。

曾文生說，電價調整仍須交由電價審議會決定，但目前韓國工業電價為每度4.35元、台電則是每度約3元，民生電費也是相較韓國低很多，審議委員會一定會會考慮整體的物價狀況去做調整，台電則會將國際上電費及成本整理清楚再去報告。

另外，外界也關心在大選期間經歷各方討論能源政策的影響下，是否會調整未來能源政策的走向？曾文生強調，台灣的再生能源發展已經不是任何政黨可以決定或改變的，是全球的趨勢，所以會持續推動，特別是台灣的產業要出口，加入了RE100，就會需要使用綠電，因此再生能源絕對會持續推動，做法上會不會有新的調整，或加入更多新的創新方式，則還要評估。

至於去年核三廠發電154億度也突破紀錄，未來核電到底何去何從？他認為，新國會一定會對於能源使用與選擇有更多討論，台電會準備好資料向國會報告，台電是國營事業，國會有任何修法決定，台電會遵守政府與國會決定。