產業復甦在望 台電預估今年尖峰負載逾4,100萬瓩

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台電16日舉行年終記者會，對於今年的用電預估，經濟部次長、台電代理董事長曾文生表示，預估第二季產業復甦、半導體新廠陸續投產，預計將帶動尖峰負載突破4,100萬瓩、創史上新高；同時，今年在台電的努力下，將會有包括民營森霸、興達新1號機、大潭9號機、大潭7號機等4部機組上線，將會寫下台電單一年度機組上線的歷史紀錄。

總統大選讓「缺電」議題再度成為討論焦點，被問及備轉容量率？曾文生強調，由於目前白天的太陽光電供電相對穩定，也讓尖峰管理時段改為「夜尖峰」，2023年尖峰用電最高為3,960萬瓩，且去年在尖峰時段從未亮過橘燈，也就是備轉容量率沒有低於6％，今年的尖峰管理目標是比去年更好，保持供電「不亮橘燈」。

對於今年供電情勢，曾文生指出，台電根據半導體、電子業等用電需求來推測，第二季產業用電復甦，且多個半導體新廠陸續開始生產，今年最高負載將來到4,109萬瓩，預計會超越2022年4,075萬瓩的歷史新高。他說，過去電力調度主要會以日尖峰為主，但白天光電充足，所以電力調度不用擔心日尖峰，主要會集中管理夜尖峰用電，但批次時間電價制度實施後，讓部分製造業也開始轉移產程，對夜尖峰的電力管理也有明顯成效，今年預計會有更多廠商加入。

在新機組上線部分，曾文生說，「今年會創下單一年度的歷史紀錄」，預計包括興達新1號機、大潭9號機、大潭7號機及森霸豐德3號機等4部機組陸續加入供電，裝置容量共計約443.66萬瓩；同時，大潭、興達、台中、森霸電廠等共9部機組同時施工。他強調，台電會努力興建更多燃氣機組，像是大林、通霄機組已通過環評，將展開招標；今年也預計除役，包含核三廠1號機、麥寮電廠2部機組、興達電廠2部機組，共320萬瓩。

至於第四接收站的爭議，曾文生表示，「在協和電廠興建天然氣接收站與2部天然氣機組，是最好的解決方案」，否則大台北地區需靠其他地方來供電，「輸電成本很高」，目前正在興建的松湖變電站也是為因應大台北的東區用電，希望能做到區域供電平衡。