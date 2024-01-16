全成基金會歲末圍爐 布袋戲＋網美阿嬤賀歲熱舞助興

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全成社會基金會今（16）日在南屯區田心福德廟廣場辦理「寒冬送暖．歲末圍爐」，席開29桌，邀請社區獨老、長照需求家庭及銀髮志工一起圍爐，並在布袋戲助興，以及因大跳K-Pop舞、在網路爆紅的春社網美阿嬤賀歲熱舞下、重溫戲棚下呷澎派熱鬧時光！中市府社會局長廖靜芝到場拜早年，祝福長輩新的一年平安順利。

全成社會基金會已連續18年辦理「寒冬送暖．歲末圍爐」。董事長聶玉美表示，前三年因疫情影響，每年春節前夕舉辦的圍爐宴，因應時勢改採送年菜到獨老長者家，如今社區已逐漸恢復日常生活型態，封閉已久的互動界線也逐步卸防，在多名長者殷切詢問何時要再辦桌吃年菜的期盼下，圍爐宴今日終能熱鬧登場。

值得一提的是，活動辦理前，恰逢承穎科技工程公司委託「神龍掌中藝術團」出演俠義英雄傳劇碼，答謝田心里福德正神。在社會企業責任的感召下，承穎特別配合圍爐活動舉行，謝神同時娛樂現場長輩，讓辦桌圍爐多了一項娛樂活動。

全成社會基金會承接台中市政府委託辦理弱勢老人需求評估，以及獨居老人關懷訪視問安服務，擴大對社區老人的日常生活訪問關注，轄區擴及烏日、大肚、龍井、沙鹿、南屯等區域。今日辦桌，聶玉美邀請各區長輩及長照需求家庭一起圍爐，席開29桌，社會局長廖靜芝特別到場向長輩們拜早年，並與春社網美阿嬤們一起大跳賀年熱舞，還有掌中布袋戲出演，讓長輩重溫戲棚下辦桌看戲歡樂時光。

今天到場服務的，還有10名弘光科技大學社區服務生力軍，穿梭現場向早到的老人家們噓寒問暖、量測血壓、關心日常居住狀況。宴席間，台中郵政副理王月珍、市議員劉士州、何文海、朱暖英、吳佩芸均到場關心致意，祝福長輩新春如意呷百二。