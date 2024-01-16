上市櫃5％大股東藏鏡人 5／10後全都露！

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「揪藏鏡人條款」將在今年5月10日上路！證期局副局長高晶萍16日宣布完成修法，5月10日起初次取得上市櫃公司超過5％股權須於十日內公告，之後每增減1％則要在兩天內申報，若以2022年底的資訊來看，有3,307位持股5至10％的大股東須補申報。不過，政府8大基金適用特別申報，做初次申報後可每半年申報一次即可，至於壽險公司爭取豁免沒成功，還是要按新規申報。

過往上市櫃公司經營權之爭時，尤其是公司經營權所有人持股偏低的公司，常常出現「市場派」悄悄買進公司持股，直到觸及10％才被發現，卻已讓「公司派」措手不及，金管會後來參考美、日、韓、星的法規，調降大量持股申報門檻，由10％降為5％，但擔憂恐導致股東大量出清持股，因此給予1年緩衝期，今年5月10日上路。

高晶萍指出，過去持股5％以上而未超過10％的大股東不用申報，但今年5月10日後就要在十日內辦理初次申報及公告，即在公開資訊測站大量股權公告申報區申報公告。主要申報及公告三項資訊，一、取得人的相關資料（姓名、身份證字號）；二、取得股份的總額與相關占比；三、取得的目的。

高晶萍表示，與預告期間比較大差異的是「政府管理的退休及保險基金」，因考量其肩負相關政策任務，具高度公益性，與一般取得人性質有別，因此適用特別申報制，若持股逾5％的部份，只要5月10日後十日內做「初次公告」之後每半年（6月底、12月底）公告一次即可，不必每變動1％就要申報。

高晶萍表示，所謂的「政府管理的退休及保險基金」有8大，包括：勞動基金運用局管理的基金：勞保基金、國民年金保險基金、職業災害保險基金、積欠工資墊償基金、就業保險、農民退休基金、勞工退休基金，及公務人員退輔基金。

未來若有上市櫃公司或股東未依照新法申報持股，證期局指出，可以依照證交法178條，開罰24萬元到480萬元，並強制要求賣股。據金管會統計，2023年申報約403件、2022年為540件，這二年各裁罰3件，均與逾期未申報有關，罰度為24萬元。