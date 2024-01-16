ATEX V型溫感按摩枕 嘖嘖募資創新紀錄

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新產品搶佔市場先機的策略五花八門，近年許多品牌不採用名人代言或打廣告，而選擇以群眾募資，做為新品在最短時間內獲得市場矚目的奇招。

日本按摩小家電龍頭- ATEX安得士，日前於嘖嘖推出「V型溫感推揉按摩枕」，獲得年輕消費族群青睞，募資金額突破1500萬刷新紀錄。此新品不僅使用機動性高，按壓各個部位都方便，V型設計可充分支撐身體達到深層舒壓，並透過特製滾珠大幅降低痛感，將按摩體驗推向更細膩的享受。

ATEX TOR PRO-21溫熱手部按摩旗艦機以類似人手按摩時「拉拔指尖」的細膩動作，取代傳統的人手按摩，奪下日本Good Design設計大賞。圖/業者提供

ATEX品牌主力為手部按摩器、按摩枕及按摩椅墊。2022年以「TOR PRO-21溫熱手部按摩器」進軍台灣，於嘖嘖募資成績亮眼，令市場為之驚艷，接續「V型溫感指壓按摩椅墊」及「V型溫感推揉按摩枕」銷售額皆突破千萬元，創下嘖嘖按摩小家電募資最高紀錄。

【專注小部位按摩，為消費者創造感動】

談到創立超過30年的ATEX安得士，年營收達百億日圓，躍身按摩小家電領導品牌，ATEX 總社東文惠部長分享，品牌成功的秘訣在於產品開發鎖定「小部位手按摩舒壓」，開創出全新藍海。早於2017年團隊即針對手部按摩器進行研發，有別於其他按摩產品著重肩頸及腰背揉捏，ATEX選擇被忽視的「手部」，補足市場缺口。

不少主婦及上班族有手部關節不適的困擾，東文惠表示，從使用反饋中發現，有些消費者在使用ATEX TOR PRO-21溫熱手部按摩旗艦機後，狀況逐漸獲得緩解。TOR PRO-21以類似人手按摩時「拉拔指尖」的細膩動作，取代傳統的人手按摩，獲讚「超越真人按摩手感」，奪下日本Good Design設計大賞。

【追求完美品質，躍身按摩小家電指標品牌】

ATEX過去推出的按摩枕商品也都十分暢銷，強調兼具設計美感與功能性，至今累積銷售超過1400萬台，因而躍升日本按摩小家電指標品牌。ATEX按摩枕不僅注重外觀設計，更打破此類商品與室內設計相當違和的印象，品質上也完全體現日本品牌的嚴謹態度。

ATEX台灣電商經理陳妍菲表示，研發團隊反覆測試功能與品質，遵照日本境內醫療法規跟各國安規，全球故障率不到0.5%。我們重視每一位消費者的意見，持續改進，產品不斷在市場創新記錄，連三年由不同品項奪得日本Good Design設計大賞。此外，ATEX的存貨周轉天數平均僅有52天，存貨周轉率高達7，若以上市櫃公司比擬，台積電的存貨周轉率是3.8，全國電子則是1.23，數據反應出銷售暢旺，堅強的產品實力讓ATEX就算在疫情期間也交出漂亮的成績單。

【落地策略出奇制勝，以募資成功搶下市占】

ATEX光是按摩枕型號就多達13種，獨有的技術專利，不同的按摩球、不同按摩節奏，讓消費者找到最合適自己的選擇。去年在嘖嘖募資破千萬的「V型溫感指壓按摩椅墊」，馬達升級並提高扭力，承重高達100公斤，可躺平按摩，是輕巧又高CP值的商品。

陳妍菲分析，純正日系品牌在台灣設立分公司，消費者無須透過代理商可直接享有官方保固，感受更完整、迅速的服務。從外觀設計到內部技術專利都來自ATEX技術團隊耗時研發，融合日本家電科技不斷優化，加上台灣落地行銷策略因地制宜，從前端挑品到客端服務每一個環節實現在地化，終致成功拓展市場。