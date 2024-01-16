債市將風華債現 年來美國投資級債最吸金

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投資人預期降息時間漸近，資金持續流入債市，從歷史經驗看，在降息前進場投資債券會比等實際降息時進場賺更多，因此，資金早就持續流入債券，今年來，從資金流向來看，美國投資等級債比歐洲、亞洲等投資等級債更吸金。

據EPFR Gobal資料顯示，就各類債券而言，今年來至10日為止，美國投資等級債淨流入145.02億美元最多，其次是歐洲投資等級債淨流人27.03億美元，亞洲投資級債年來則呈現小幅淨流出，金額約0.5億美元。

群益投信固定收益部主管林宗慧表示，隨著2024年美歐央行結束升息循環，日本央行結束負利率政策然而延續緊縮力道有限，全球債市環境進入坐領息收，等待降息行情的投資階段。

根據過往Fed暫停升息後一年的債市平均漲幅表現，均可見各類債券資產均有相當正報酬表現空間可期。林宗慧說，若暫停升息後，存續期間操作策略以長債最受惠，因此，可以逐漸增加長債的投資比重；若暫停升息後一年，各類債種價格均漲，以全球投資級債為例，四次暫停升息後一年後的投資報酬率都不一，從5.9％~16.8％不等。

部分法人相對看好歐洲投資等級債，富蘭克林證券投顧表示，儘管全球投資等級債利差已收窄至低於長期平均，但投資等級債公司基本面將維持穩健。此外，歐洲投資等級債信用利差仍在長期平均之上，價值面仍具吸引力，尤其降息之前進場，中長期持有，獲利會更多。