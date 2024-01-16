全球基礎建設主題基金登場 拚成長兼顧收益

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2024年全球經濟仍受美國牽動，市場仍充斥些許不確定性變數，如地緣政治、大陸經濟成長放緩、消費縮減等，預估經濟為溫和的軟著陸狀況。富蘭克林華美投信推出富蘭克林華美全球基礎建設收益基金，有別於海外顧問團隊的追求資本成長，這檔新台幣版的基金還含有追求收益性質，除了瞄準全球政府的基礎建設政策不斷推出外，也含有新基建產業包括5G建置及數位科技等創新特性。

富蘭克林華美全球基礎建設收益基金擬任經理人陳美君表示，我們今年在觀察美國經濟是否軟著陸或不著陸的同時，還是應該做好本身資產配置的規劃，面對高物價高通膨的時代、市場波動又具不確定性，這樣的基礎建設股票，由於產業特性不少為政府努力推動的建設，不僅可以抵抗通膨，也有機會增加收益性。

富蘭克林華美投信於1月22日起展開新基金募集，保管銀行為合作金庫商業銀行。富蘭克林華美全球基礎建設收益基金有五大特色，包括低波動、現金流、對抗通膨、搶先機及流動性佳。一、這類資產攻守兼備、具低波動特性；二、因具有契約或法令的政策保障因素，這類資產具現金流；三、公司營收常可與通貨膨脹連結，投資人反而受惠通膨上漲；四、很多時候廠房未動工、但基礎建設先行，可抓住相關行業先機；五、透過基建基金來投資上市公司股票，較無須擔心流動性的問題，對一般投資人來說，具有不同幣別計價、且流動性佳，相對是一檔長期投資的好選擇。

另外，陳美君表示，一般而言「基礎建設」多為受政府監管的公用事業，企業和政府的合約會簽訂一個定價機制，價格會依照成本、通膨指數等來做動態調整，因此公用事業或是基礎建設將不受物價上漲的波動影響。

不僅如此，富蘭克林華美投信認為，現在身處在數位經濟時代，美國到現在多數公司還在work from home，blackpink最近要舉辦線上VR演唱會，每個粉絲都可以身歷其境體驗搖滾區的氣氛。那些大數據資料(data)的運算、傳輸也需要基礎建設，尤其像演唱會、或者球賽這種活動特別要求要流暢的網路品質，因此5G、高速通訊等也是全球各國政府積極推動發展的項目。

再回到市場面，為什麼現在是投資基礎建設的好時機。陳美君認為，由於2018中美貿易戰開打後，歐美企業將生產基地移回各自配合的工廠生產，因此生產成本墊高、物價跟著上漲，低通膨的時代過去了，基礎建設產業通常具有政府的定價能力，全球基建指數又具有長期抗通膨的能力，也因此才能協助個人資產保留購買力，並且進一步能掌握收益來源。

不僅如此，陳美君分析，據統計在過去已經過四次的升息循環前後，全球基建指數經歷升息循環，期間無論前三個月、六個月，或是後三個月、六個月甚至是升息結束後一年，基礎建設股票分別具有7.4％、13.8％以及19.7％的平均報酬表現，相對優於全球股市指數，可見基礎建設類股相當適合現階段進場低接。

總結以上，全球基礎建設股票是一個兼具成長與防禦性的投資主題；富蘭克林華美投信認為，2024年全球股票觀察重點仍在美聯準會何時開始降息，降息頻率以及美元走勢方向，在大環境感受明顯和去年有差異的同時，投資人應該立即抓住仍在成長中的「新基礎建設」趨勢，例如科技和新能源等，並搭配既有的全球基礎建設更新計畫，一併掌握全球的投資機會。