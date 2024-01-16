中華民國道路協會團體會員榮獲國際道路協會(IRF)2023年創新獎

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中華民國道路協會團體會員交通部高速公路局北區養護工程分局、華三營造(股)公司、金和泰實業(股)公司，榮獲國際道路協會(IRF)2023年創新獎

隱身於新北市汐止工業區裡的金和泰瀝青廠在湯憲金顧問的帶領之下，讓人很難想像它竟擁有三個世界第一。包括所生產的冷拌再生環保新型材料與冷拌新骨材鋪面新型材料發明獲得2022年度國際道路協會 IRF之GRAA全球道路成就獎，拿下世界第一；2023年榮獲德國紐倫堡國際發明展iNEA大會金牌肯定，且特頒年度最大獎項為德國創新發明研究交流協會Erinet特別獎，也是世界第一；而2023年度國際道路協會IRF之GRAA特頒發創新獎更為世界唯一。

由於氣候變遷，2015年聯合國宣布了「2030永續發展目標」(Sustainable Development Goals, SDGs)，包含17項 SDGs 目標，其中指標第12項「促進綠色經濟，確保永續消費及生產模式」與指標第13項「氣候行動」，內容提及「透過預防、減量、回收和再利用，大幅減少廢棄物產生，以增進氣候變遷調適能力、強化韌性並降低脆弱度、並執行溫室氣體階段管制目標。」

全球目前已有超過130個國家及1,000個城市宣示2050年前達到「淨零碳排」，我國立法院亦於2023年1月10日三讀通過「氣候變遷因應法」，將達成「2050年淨零排放」的目標入法，明確宣示我國朝向溫室氣體淨零排放之決心。

鋪面為高速公路之重要設施，交通部高速公路局北分局規劃將於木柵工務段，推行「2050淨零碳排，再生材料試辦路段」，導入新材料新工法之理念，為世界首例將瀝青混凝土刨除料再生再利用於面層之試辦路段。其中所採用之材料為「冷拌再生面層環保新型瀝青混凝土」，使用瀝青混凝土刨除料、硬化劑、環保藥劑之結合，於瀝青廠內進行常溫盤式配比拌合完成混和料製作，且運至現地無需使用燃料加熱，以冷鋪方式完成舖築，生產過程以零碳排與節約電能熱能為目標，減緩溫室效應。強調自主研發、掌握核心技術與國際競爭力，也能為環境保護盡一份力。由於近年來已走向國際，金和泰表示：落實自治管理，以符合環境保護與社會責任的ESG目標。

「減少浪費，重複使用循環經濟材料」是金和泰實業的企業文化DNA，包括致力於發展可回收再利用的新型材料從自身產品研發為起點，到建立起對環境友善的綠色生產循環模式，更進一步發揮影響力，為台灣和世界接軌更實踐企業社會責任，更奮力在ESG的道路上永續前行。