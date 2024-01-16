觀光署拚陸客、日客 今年衝200萬人次

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2024年國際來台旅客目標為1,200萬人次，觀光署拚日客、陸客衝到200萬人次。觀光署長周永暉16日表示，會努力達成人次目標，已擬訂多項措施，希望各國市場都能恢復疫情前的水準。

周永暉表示，陸客2019年來台共約271萬人次，雖然目前大陸還未解禁，但希望能「衝衝看」；另在日客方面，疫情前來台也約200萬人次，考量日人護照持有率不高，為擴大吸引日客來台，觀光署將於第二季推出「新辦護照優惠」，日人新辦護照搭乘國籍航空，均可折5,000日幣。

觀光署去年9月15日掛牌成立後，聚焦「品牌X治理」、「創新X培力」及「科技X未來」三大主軸，推動「永續X數位」雙軸轉型，展現積極創新作為，期望達成來台旅客恢復到疫情前的1,200萬人次目標。

面對陸客禁令，周永暉表示「不預設立場」，且屬於假設性問題。他坦言，彼此多了解有其必要，當台灣3月1日開放團客赴陸旅遊後，盼雙方會有多一點善意，讓兩岸正常觀光交流，希望陸客來台多多益善。

周永暉指出，北京、上海辦事處都有在網路上向大陸民眾介紹台灣的觀光景點和觀光亮點，目前我方與大陸組團社也都保持互動關係。他強調，希望兩岸觀光能正常交流，當陸客來到台灣，也可以看看台灣的進步和文化，藉以多了解認識台灣。

在日客方面，2019年日客來台216.7萬人次，去年僅94萬，觀光署設定2024目標吸引200萬的日客。周永暉說，考量日本市場環境及匯率因素，去年來台旅客數為疫前的五成，今年會擴大爭取。

目前正規劃休息旅遊、新辦護照且搭乘台籍航空（包括華航、長榮、星宇、虎航）來台的日客，觀光署和航空公司會各給予旅客5,000日圓申辦護照補助，不過，相關規劃還有許多細節仍在研議中，最快今年第二季實施。