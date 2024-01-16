業界首創 第一金推ESG地圖工具響應淨零轉型

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第一金控落實ESG（環境、社會、公司治理）響應臺灣2050淨零轉型，發揮永續金融先行者影響力，除公開承諾逐年減少對涉煤產業之融資、推出永續金融等多樣化商品助攻低碳永續轉型，更打造業界首創結合地理資訊系統(GIS)定位與資料數據應用之「ESG永續應用地圖查詢平台」，協助民眾及企業了解與自然資源、環境等互動關係並強化氣候變遷知情。

「ESG永續應用地圖查詢平台」內含「綠色生活」、「自然環境」及「氣候變遷」三大主題查詢專區，整合環境部、農業部、水利署、國家科學及技術委員會臺灣氣候變遷推估資訊與調適知識平台計畫(TCCIP)等政府機關開放資料，協助民眾及企業落實2050淨零轉型。在「綠色生活」主題方面，透過手持裝置開啟定位，即可了解周圍經環境部認可之環保餐廳或環境教育設施場所與所在地相對位置，提供民眾實踐綠生活或學習、體驗環保課程之參考。

第一金控「ESG永續應用地圖查詢平台」提供企業轉型邁向永續，管理自然資源與氣候變遷風險的一大利器。在政府推動開放資料政策及數位科技的幫忙下，企業可透過該平台到站即取得政府機關公開非財務面向永續管理與風險分析資訊，讓ESG決策或風險管理更有效率且具科學性。

以「自然環境」主題為例，透過地址定位、座標定位或圖面點選定位等方式，系統即帶入定位點1公里範圍之淹水災害潛勢、近五年淹水點、自然保護區、野生動物保護區、野生動物重要棲息環境等，企業可從這類資訊判斷營運據點及活動，是否與自然環境敏感區觸及或重疊。另於「氣候變遷」主題區，運用大數據分析，提供三種氣候變遷情境雨量資訊，搭配GIS定位與淹水潛勢圖層判斷，幫助使用者掌握氣候變遷情境下之淹水潛勢，企業能根據分析資訊擬定合適風險管理對策。

數位科技的應用已然成為實踐永續金融ESG一大利器，「ESG永續應用地圖查詢平台」之建置，未來將在政府公開資料基礎上持續整合與優化，擴建ESG地圖生態圈，並於GIS系統技術上持續提升使用者服務體驗，作為民眾及企業客戶邁向永續轉型最佳後盾。