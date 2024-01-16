不只ETF 這幾檔台股主動基金配息也誘人

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投信業每月搶投資人目光的配息基金消息，除了台股ETF，其中，還有台股主動基金可以留意。

根據CMoney及各家投信官網資料查詢，元月除了13檔台股ETF除息，統計還有7檔主動型台股基金也將配息，這7檔配息基金有6檔屬於月配息、1檔屬於季配息，且包括第一金台灣核心戰略建設基金、元大台灣高股息優質龍頭基金、富邦台灣高股息基金等，換算年化配息率在8％以上水準，配息水準不輸台股ETF，值得偏好台股配息基金的投資人留意。

從各投信官網配息資料、CMoney資料庫統計，包括第一金台灣核心戰略建設基金、新光臺灣高股息等6檔基金皆為月配息基金，富邦台灣高股息基金則為季配息基金，部份基金配息金額因包含年終配、半年配、年度配等配息機制，受惠2023年台股表現亮眼，拉高單月配息金額及年化配息率，若單純比較月配息水準，以第一金核心戰略建設基金表現最為亮眼。

這兩年投資人關注台股ETF的配息，台股ETF的配息機制也從年配息、季配息走向月配息，近期新推出的台股ETF設計月配息機制的檔數逐漸增加。

從CMoney資料統計，台股主動基金提供月配息機制的檔數也不少，且也逐漸成為這兩年新推出台股基金的標準配備，對於偏好息收的台股投資人而言，投資被動型台股ETF可以留意跟隨市值、市場成長性，而主動型台股基金則可留意政策與產業趨勢受惠標的，同樣能掌握基金長期收益成長機會及穩定配息金流的機會。

台股選前2個月強力上攻2,000點，大選後，台股表現重回基本面、資金面行情，雖短期出現獲利回吐賣壓，不過，追求息收投資人，反倒可把握低檔投資，累積更多的配息單位，對於長線投資者而言，針對選後新局、政策重點，不妨逢回檔加碼政策投資產業相關標的。

第一金台灣核心戰略建設基金經理人張正中指出，選前賴蕭團隊提出的五大信賴產業，延續蔡政府的六大核心戰略產業相關領域，預料政策推動、資本投入可望持續聚焦相關科技、航太等發展，而全球在推動2050淨零政策的推動同時，台灣也將持續將綠能及再生能源，及各國政府重視的生技醫療列為重要政策方向與產業領域，政策助攻、資本導入，選後長線產業發展更受期待。