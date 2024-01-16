聖威光電「企業主計畫」實現人性管理凝聚公司

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中小企業是臺灣的經濟命脈，然而，中小企業資源有限，在公司發展過程中，企業主往往需要一邊掌舵、一邊救火，「校長兼撞鐘」成為營運日常。

多年前，商明國際啟動了【企業主計畫】，專為中小企業舉辦「組織架構研習班」，並定期推出免費講座，協助企業主導入「職能型組織架構」。

這套管理系統涵括企業運作的七大功能，將每個職務定位定崗，並且規劃出明確的工作流程，讓企業主不用再緊迫盯人，也能提升整體的產能，因為每位成員都清楚瞭解「自己工作上應該產出的成果」。

近期，聖威光電集團創辦人廖育聖博士（Sam）和營運長徐芳茗女士（Lily）完成為期一年的【企業主計畫】，前往紐約參加畢業典禮暨策略研討會。他們分享為何公司已導入 ISO 和 ERP，卻仍選擇參加【企業主計畫】的源由：

「 ISO 是一個標準化的品質管理流程，ERP 是一套輔助『減少人力、節約成本、可追溯數據庫』的軟體，儘管這兩者在提升效率和品管上都發揮了重要作用，但【企業主計畫】是從人性出發，讓公司持續往目標前進的管理方法。就像導航的角色，將 ISO 和 ERP 引向正規的渠道，不致偏離。」

Sam 感謝【企業主計畫】協助企業主成為公司的顧問，他因此能夠更專注於企業的擴展。他感性比喻：「 BOP 如同北極星，不斷揭示聖威光電的目標願景和核心價值：『用便捷的通訊設備與資訊，讓人們與重要的人共享幸福與溫暖時光』，不僅激發團隊成員的凝聚力，同時也加速了企業的增長，擴大社會價值。」

聖威光電以自有品牌 SANOC 行銷全球，提供高階、高品質及高附加價值的網路通訊全系列產品，行銷網絡遍佈五大洲 140 餘國，並屢獲美國、瑞典、德國、捷克、希臘、俄羅斯、以色列、馬來西亞、中國大陸、南非......等多國政府、國際展覽及媒體頒發的優良產品評鑑及最佳產品獎。

2021 年，聖威光電更榮獲第 21 屆台灣金峰獎「十大傑出企業」 與「創新研發」雙項殊榮。

世界需要無處不在的交流，聖威光電秉持「科技改善生活」的核心理念，逐步構築一個「通信無處不在」的互聯世界，連接每個家庭、每個企業和每個人。

商明國際非常榮幸，在打造商業文明的路上，能和聖威光電並肩前行，期待更多懷抱如此大願的中小企業，一起同行。