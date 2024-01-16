OPPO Reno11系列上市日期與價格曝光！登錄抽萬元五星飯店住宿金

日前發布的OPPO Reno11 系列在台上市時間及價格於今（16）日公布，新款手機將於1月17日起於各大通路開賣，於OPPO體驗店、OPPO網路商店購買，再享價值破萬元的五星飯店住宿金以及指定通路購買延長保固等多種優惠。 OPPO Reno11搭載聯發科天璣MediaTek Dimensity 7050處理器，Reno11 Pro則為聯發科天璣MediaTek Dimensity 8200。機身顏色方面，Reno11 Pro 提供珍珠白、岩石灰兩種顏色，搭載 12GB+512GB儲存空間，售價1萬7990元；Reno11提供波紋綠、岩石灰兩種顏色，提供12GB +256GB、8GB +256GB兩種儲存空間選擇，售價分別為1萬4990元（12GB +256GB）與1萬3990元（8GB +256GB）。 以「人像專家」為賣點的OPPO Reno11 系列，5000萬畫素OIS光學防手震主鏡頭，在Reno11 Pro及Reno11上分別搭配Sony IMX890和LYT600旗艦級感光元件；112度、800萬畫素的超廣角鏡頭適合拍攝風景及團體照；而3200萬畫素前鏡頭輕鬆取得自拍美照。 在螢幕的部分，Reno11 系列搭載120Hz的3D曲面螢幕，以6.7吋AMOLED大螢幕，結合不到2mm的極窄邊框，同時支援10.7億色及HDR10+認證，讓用戶在觀看影音、玩遊戲時，都能享受到精彩流暢的視覺體驗。 Reno11 Pro電池容量為4600mAh，Reno11為5000mAh。Reno11 Pro搭載80W SUPERVOOC TM 超級閃充，充電5分鐘即可觀看影片2小時，最快半小時內即可充滿電，在待機狀態下可支撐長達1天半的續航；搭載OPPO 自研的電池健康引擎，使用4年仍可保持80%以上的良好電池狀態。Reno11支援67W SUPERVOOC TM 超級閃充。 即日起至1月31日止，於全通路購買Reno11 Pro，完成官網登錄還可獲得限量專屬配件禮盒（內含冰鑽防摔減壓保護殼+手機背帶掛繩）。於全通路購買Reno11 系列，皆享有YouTube Premium三個月服務試用，還有機會抽中萬元五星飯店住宿金。 此外，OPPO強化智慧生態系佈局，同步推出平板、耳機等智慧新品；OPPO Pad Neo擁有11.4吋、2.4K的高畫質大螢幕，搭配四聲道喇叭、Dolby Atoms，在同價位帶產品中帶來升級的視覺與聽覺體驗；OPPO Enco Buds2 Pro 則搭載12.4mm複合鍍鈦振膜動圈，結合Dolby Atmos及Dirac雙調校的大師級調音。