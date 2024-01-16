粉絲暴動了！貓貓蟲咖波VS.艾蜜莉 啟動最潮購物體驗

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鎖定粉絲經濟，台中中友百貨在開春第一檔壓歲活動請來IP貼圖明星貓貓蟲咖波駐店，還推出龍年限量福袋；而連鎖咖啡85℃也攜手Netflix超人氣影集「艾蜜莉在巴黎」獨家開賣艾蜜莉在巴黎不鏽鋼杯袋組，打造新春最潮購物體驗。

「貓貓蟲咖波」獵奇又可愛的外型、個性深受粉絲喜愛，可說是台灣原創IP中十分成功的作品，台中中友百貨搶在2024年一開年就請高達5米的貓貓蟲咖波駐店，更推出限量聯名福袋，1月19日開始預購，限量200組，每袋都物超所值，最大獎是市價10萬2800元的YAMAHA EMF全新電動機車。

配合壓歲活動，中友百貨推出滿千贈點、會員獨享禮等多重優惠，並邀請知名交響樂團-風動室內樂團舉辦新年交響音樂會，除消費滿額贈票，中友百貨特別捐贈音樂會票券總收入10％予陽光社會福利基金會。

同樣搶攻年節採買及送禮商機，85℃一口氣推出11款年節禮盒，綜合堅果塔、布列塔尼派、焦糖奶油夾心餅、鳳梨酥和鳳凰酥等多款人氣甜點，預購指定款禮盒享85折，還能透過85 APP線上購買，轉贈親友跨店領取；85℃更同步開賣「艾蜜莉在巴黎」不鏽鋼杯袋組，藉以吸引不同族群採買。

「艾蜜莉在巴黎」是Netflix超人氣網路劇集，85℃搶在該影集第4季開播前，推出獨家授權不鏽鋼杯袋組，艷麗的桃紅色瓶身，搭配印有穿著露肩小禮服的女主角手繪插畫，性感又不失時尚，再搭配英文書寫交錯疊放和巴黎艾菲爾鐵塔等元素，宛如重現劇中艾蜜莉自信走在巴黎街頭的場景；搭配繽紛Emily杯袋，手提外出時尚又吸睛。