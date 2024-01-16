1,813家上市櫃永續資訊管理要納內控 2025年1月1日上路

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金管會力拚永續發展再祭新規。證期局副局長高晶萍16日預告修法，為配合我國推動上市上櫃公司精進年報永續資訊揭露及編製永續報告書等各項措施，金管會將要求1,813家上市櫃及證券期貨服務事業要將「永續資訊之管理」納入內部控制制度，並將其納為年度必要稽核項目，金管會給予一年緩衝期，預計2025年1月1日上路。

高晶萍指出，為強化上市上櫃公司重視環境、社會及治理（ESG）等永續資訊的揭露品質，並提升其蒐集、運用及編製永續資訊的能力，將修法明定上市上櫃公司及服務事業內部控制制度應包括「永續資訊之管理」，且為使各公司及事業落實執行，亦明定其應將「永續資訊之管理」納為必要稽核項目。

但如何將「永續資訊管理」納入內控？高晶萍指出，證交所、櫃買中心將同步制定「範例與指引」提供給上市櫃公司參考，預計法令正式實施後會同步制定，未來除非完全沒訂到內控中，才會用證交法處罰，但基本上還是以輔導公司為出發點。

而

所謂「永續資訊」，高晶萍指出，包括範疇一、二、氣候變遷對公司影響等資訊，還有去年發布的「我國接軌 IFRS 永續揭露準則藍圖」要求上市上櫃公司應依資本額規模，以分階段方式接軌IFRS永續揭露準則、要揭軌永續資訊S1、S2等，都是在陸續建置永續資訊。

高晶萍指出，若以20224年必須要編永續報告書的上市櫃家數來看，有1,813家須將「永續資訊管理」納入內控，2025年起資本額20億元以下的上市櫃也都要編永續報告書，因此起始點訂在2025年1月1日上路。

金管會表示，為廣納多方意見以期修正方向臻於周延，此次修正草案除將刊登於行政院公報外，亦將於金管會網站刊登該草案的總說明及修正條文對照表，草案預告公告刊登公報的翌日起60日內各界可提出意見。