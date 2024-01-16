健康果醋引領健康新生活 寶島壹號打造過年送禮潮

農曆年步向尾聲，新的一年即將到來，賀年禮準備好了嗎？往年送禮不外乎鳳梨酥、雞精、蛋糕、燕窩等禮盒，但健康果醋新品牌「寶島壹號」，在去年喜迎兔年時，創造出賣到斷貨的佳績，打破以往的送禮習慣，帶來了一場佳節飲品禮盒新革新。

隨著國人對營養的關注提升，人們對於尋找好喝又能滿足健康的飲品愈發迫切。在這樣的背景下，果醋成為了引領生活新風潮的熱門話題。寶島壹號打造出具有良好口感和身體益處的飲品，味道層次豐富，無論是單獨飲用，或是與其他食品搭配，都能展現其獨特魅力。傳統醋的概念已被健康醋重新詮釋，不僅是融合了美味和健康的全新飲品，更逐漸成為許多人日常生活中的必備品。

融合本土台灣味設計 打造愛妻飲品

寶島壹號的氣泡蘋果醋，晶透的玻璃瓶身帶有宛如香檳氣泡酒的質感，標籤設計透過台灣味的字體，滿滿的「寶島」意象。若要說起台灣代表性飲品，除了珍珠奶茶之外，不少人想起的是宴席或辦桌上不可少的蘋果汽水。因此創辦人黃志偉，將有著濃濃台灣風情的口味，與果醋、氣泡作結合，產出了這款全新醋飲。說起產品的靈感來源，創辦人黃志偉笑說：「當初懷孕的妻子喜歡喝酸味的飲料，又想有氣泡的口感，可惜市面汽水的甜份很高，孕婦不宜多飲用，因此我們常買果醋和氣泡水自行調和，才因而產出了這款商品！」寶島壹號主打蘋果氣泡果醋飲，是國內率先在醋飲中加入碳酸水的飲料公司，不僅因氣泡讓醋飲更爽口，相較市面的碳酸汽水，糖分更減少了三分之一，再加上產品源自於對妻子的愛，更兼顧了美味與健康。

過去果醋飲很少以「時尚」、「高檔」等形象作為日常或是宴席中的高級飲料；擁有高質感的飲品，例如香檳、氣泡酒等，都帶有酒精，讓開車或不宜飲酒的賓客帶來不便。寶島壹號推動果醋飲品精緻化，開瓶即飲的方式，不僅替餐廳省去稀釋與調製的麻煩，晶透的瓶身擺在桌上，更進一步提升餐廳與宴會桌上的質感，產品皆經過SGS飲品檢驗，目前已受到多家星級飯店與餐廳業者青睞。

宴席時尚新選擇 不喝酒也有儀式感

宴席中的果醋氣泡飲，不僅讓開車人士能一同享有舉杯的儀式感，擔心孩子攝取太多糖分飲料的父母，也能有更好的選擇。果醋擁有許多益處，碳酸的氣泡口感更有解膩之效，為宴席帶來美好句點。為了迎接龍年到來，寶島壹號推出過年禮盒，不僅推出八盒享免運的優惠；送出醋飲，更是為收禮人送出健康的無限心意。想了解更多：https://www.twvinegar.com/