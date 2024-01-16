接任國圖館長 王涵青：盼扎根台灣閱讀素養

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國家圖書館館長曾淑賢退休，國立成功大學生物科技與產業科學系特聘教授暨成大圖書館館長王涵青2月1日將借調出任國家圖書館館長。王涵青表示，對於新職感到任重道遠，也期待可以與國家圖書館共同扎根台灣閱讀素養，促進文獻資產典藏，持續深耕國圖知識外交，與台灣共同拓展全球影響力。

今年45歲的王涵青，不僅從小就喜歡閱讀，還是出色的科學家，研究專長為蝦類免疫機制與疾病致病機轉，去年還入榜「全球前2％頂尖科學家榜單」的年度科學影響力排行榜。

成大表示，2019年王涵青在前成大校長蘇慧貞的指派下，開始擔任成圖館長，去年再次獲得現任校長沈孟儒的信任續任館長。王涵青於館長任內，致力將成圖的量能，從校內推及至全台民眾。2021年成大圖書館曾獲教育部「標竿圖書館獎」；成圖館員也於2021年及2023年分別獲得「傑出圖書館館員獎」。

王涵青指出，圖書館界是相互支持與合作的良善場域，擔任成圖館長的這5年，她不斷地與全國各類型圖書館館長交流與互動，彼此學習、成長與共榮。在許多圖書館界相關的會議或研討會中，國圖也都參與其中，她也從中也看見退休國圖館長曾淑賢以身作則帶領大家的風範，深受感動。未來她將帶著過去5年在成圖獲得的能力與養份，貢獻給國圖。

王涵青曾獲星雲教育獎「典範教師獎」、台灣傑出女科學家獎、吳大猷先生紀念獎、世界科學院年輕學者、成功大學特優教師獎-教學傑出教師、成功大學創新與大學社會責任的教學優良獎等。