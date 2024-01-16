李強：中國去年經濟增長5.2％左右

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中國國務院總理李強表示，中國經濟2023年總體回升向好，預計GDP增幅在5.2％左右，經濟穩健前行，將持續為世界經濟發展提供強大動力。

李強在達沃斯論壇上表示，中國堅持不搞強刺激，沒有以積累長期風險為代價換取短期增長，而是著力增強內生動力。即使中國經濟運行中出現一些波折，但長期向好的總體趨勢不會改變。

他表示，要加強國際產業分工協作，確實維護全球產業鏈供應鏈的暢通穩定；要堅定不移推進貿易和投資的自由化便利化。應當加強對話和溝通，採取更為協調有效的措施，堅定維護多邊貿易體制。

他建議加強國際科技交流合作，只有加強創新合作才能形成良好的競爭，激發更大的活力，科技不應該成為限制甚至遏制他國的一種手段。建議加強綠色發展合作，積極應對全球氣候變化。

李強表示，中國下一步城市更新、交通、電訊等領域的發展空間還很大，中國還有近3億農業轉移人口正在加快市民化進程，將在住房、教育、醫療、養老等方面帶來巨大需求。

他又表示，中國將繼續擴大對全球各地優質產品服務的進口規模，加大在中高端製造業、生物醫療等領域引進外資力度。中國的對外開放堅定不移，將持續為世界各國分享中國機遇創造良好條件。

他說，選擇中國市場不是風險、而是機遇，中國敞開懷抱真心歡迎各國企業繼續投資中國，中國將持續努力打造市場化法治化國際化一流的營商環境，將穩步擴大制度型開放，繼續縮減外資準入負面清單。